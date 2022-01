​Robert Durst, amerykański multimilioner z rodziny magnatów nieruchomości, który odsiadywał karę dożywocia za zabójstwo przyjaciółki w 2000 roku, zmarł w więzieniu w wieku 78 lat - poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców.

Robert Durst / Myung J. Chun-Pool / PAP/EPA

Durst zmarł "z przyczyn naturalnych związanych z długą listą problemów medycznych, które wielokrotnie podnosiliśmy w sądzie w ciągu ostatnich dwóch lat" - powiedział Chip Lewis.

Ekscentryczny magnat nieruchomości został skazany w październiku ubiegłego roku przez sąd w Los Angeles na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego za zamordowanie swojej przyjaciółki Susan Berman w 2000 roku.

Kobieta została zabita w swoim domu w Beverly Hills strzałem w tył głowy. Sędziowie przysięgli uznali, że Durst czekał na dogodny moment, by zastrzelić kobietę i pozbyć się w ten sposób niewygodnego świadka.

Ujawnione w procesie dowody wskazały, że Berman pomogła zapewnić Durstowi fałszywe alibi w sprawie zniknięcia jego żony, Kathleen McCormac w 1982 roku. Według prokuratury mężczyzna zabił Susan Berman, ponieważ bał się, że ta w końcu podzieli się z władzami swoją wiedzą na temat zaginięcia jego małżonki.

Dursta oskarżono także o morderstwo 71-letniego sąsiada w Teksasie, jednak w procesie w 2003 roku nie został uznany za winnego; twierdził, że działał w obronie własnej.

Durst został aresztowany w marcu 2015 roku na dzień przed emisją ostatniego odcinka serialu dokumentalnego HBO zatytułowanego "The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst" ("Pech: życie i śmierci Roberta Dursta"). Dokument poświęcony był domniemanym powiązaniom milionera z trzema zabójstwami.

W finałowym odcinku słychać jak Durst mruczy w toalecie do nadal włączonego mikrofonu bezprzewodowego: "Przyłapali cię. Cholera, i co ja zrobiłem? Oczywiście wszystkich ich zabiłem".

Dziadek Dursta założył jedną z pierwszych w Nowym Jorku firm handlu nieruchomościami.