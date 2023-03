​Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata i dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem - powiedział we wtorek w Rijadzie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że przedstawia w krajach Półwyspu Arabskiego to, w jaki sposób dzisiaj należy rozumieć wyzwania europejskie.

Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Mateusz Morawiecki składa we wtorek wizytę w Rijadzie, gdzie spotkał z następcą tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej, premierem Mohammedem bin Salmanem; politycy rozmawiali m.in. o współpracy w zakresie energetyki, energii odnawialnej oraz o eksporcie żywności z Polski.

Premier podkreślił na konferencji prasowej, że Arabia Saudyjska jest największym producentem ropy naftowej, największym eksporterem ropy naftowej na świecie. Potrafi stabilizować cenę ropy naftowej i być dostawcą, który ma ogromne znaczenia dla krajów, które muszą importować ropę tak, jak Polska - zauważył szef rządu.

Dodał, że Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata. I dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem - podkreślił.

Morawiecki podkreślał też polityczną rolę Arabii Saudyjskiej w kontekście jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Sojuszu, który stabilizuje tę część świata, a jednocześnie jest, można powiedzieć, czynnikiem, który wzmacnia z jednej strony Stany Zjednoczone, a z drugiej strony kraje, które razem ze Stanami Zjednoczonymi ręka w rękę prowadzą politykę, która ma zapewnić stabilizację w naszej części świata, w Europie centralnej, w Europie środkowej - mówił premier.

Zwrócił uwagę, że wraz prezydentem Andrzejem Dudą, który również przebywa w krajach arabskich przedstawia polski punkt widzenia. Przedstawiamy w Arabii Saudyjskiej, w innych krajach Półwyspu Arabskiego to, w jaki sposób dzisiaj należy rozumieć wyzwania europejskie - podkreślił Morawiecki.

Sprawa Ukrainy

Podczas konferencji Mateusz Morawiecki poinformował, że wśród tematów jego rozmów była rosyjska agresja w Ukrainie. Podziękowałem premierowi Arabii Saudyjskiej za jego wsparcie dla Ukrainy. Za to, że w ostatnich kilku dniach na Ukrainie pojawił się minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, co wzbudziło ogromne zainteresowanie całego świata - zaznaczył szef rządu.

Podkreślił, że Arabia Saudyjska przekazała Ukrainie pomoc finansową o wartości 2 miliardów zł. Niebagatelna pomoc z tego kraju, który starał się zawsze utrzymywać równy dystans - jak to się mówi tutaj i w różnych częściach świata - wskazał premier.

Nie może jedno państwo, potężne państwo napadać na swojego sąsiada i udawać jak gdyby to była interwencja wojskowa, zwykła polityka - mówił Morawiecki. Bardzo się cieszę, że nasz punkt widzenia, niezależnie od tego, że problemy rosyjsko-ukraińskie inaczej wyglądają z perspektywy polskiej czy europejskiej, a inaczej z perspektywy arabskiej, czy w innych częściach świata, że jednak ta nasza perspektywa trafia do przekonania przywódców z całego świata - dodał szef polskiego rządu.

"Arabia Saudyjska to kraj olbrzymich możliwości"

Premier przypomniał wizytę w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena. Rozmawiałem z prezydentem Bidenem w jaki sposób w innych częściach świata należy przedstawiać nasz punkt widzenia, punkt widzenia wolnego świata wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, wobec agresji rosyjskiej - mówił. Jestem zbudowany tą wizytą tutaj - podkreślił Morawiecki.

Jak zaznaczył, w długiej dyskusji oprócz premiera Arabii Saudyjskiego brali udział także jego ministrowie. Doszliśmy do wniosku, że jest bardzo dużo otwartych pól współpracy pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską - dodał.

Arabia Saudyjska to kraj olbrzymich możliwości. To państwo, które ma potężny, zakumulowany kapitał: jeden z największych tzw. funduszy inwestycyjnych na całym świecie, potężne korporacje, które chcą inwestować swoje pieniądze zarobione na eksporcie ropy naftowej, ale nie tylko. Tutaj otwiera się potężne pole do współpracy - mówił Morawiecki.

Jako pola do współpracy szef polskiego rządu wymienił m.in. bezpieczeństwo żywnościowe. Podkreślił, że Polska jest jednym z największych eksporterów żywności w Unii Europejskiej, a jego słowa padły na podatny grunt w Arabii Saudyjskiej. Tutaj polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy rolni, przetwórstwo rolne może znaleźć swoje ujście - dodał premier. Jestem przekonany, że dzisiaj te wrota do eksportu polskiego rolnictwa na pewno zostały szerzej uchylone w Arabii Saudyjskiej - podkreślił.

Morawiecki poinformował także, że po powrocie do kraju poprosi wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o nawiązanie współpracy z jego odpowiednikiem w Arabii Saudyjskiej.

"Interes Polski"

Współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego to interes Polski - powiedział premier. Dzięki polityce rządu PiS i Orlenu tu, w Arabii Saudyjskiej, wiedzą doskonale, że w ostatnich kilku latach udało nam się całkowicie odłączyć od rosyjskich węglowodorów i jesteśmy dzisiaj w znacznym stopniu praktycznie niezależni od rosyjskich źródeł energii - podkreślił. Chcemy wzmacniać współpracę z państwami Zatoki Perskiej, z Arabią Saudyjską, jest to obszar ogromnego potencjału dla Polski - dodał szef rządu.

Zadeklarował też chęć współpracy w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. Arabia Saudyjska jest zainteresowana polskim przemysłem obronnym i o tym także rozmawiałem z premierem, który chce wzmacniać bezpieczeństwo, podobnie jak my chcemy wzmacniać bezpieczeństwo - zauważył Morawiecki.

Jako potencjalne produkty eksportowe premier wymienił transportery opancerzone Rosomak i drony. Przedstawiono mi również wspaniałe, bardzo ciekawe projekty przyszłości, które wiążą się z miastami przyszłości - smart cities. To ogromna szansa dla polskich firm informatycznych - relacjonował.

Dodał, że "otwiera się znakomite pole do współpracy dla świetnych polskich deweloperów - to eksport polskich usług na wysokiej marży, a więc wzmocnienie wynagrodzenia polskich informatyków, polskich deweloperów informatycznych".

Rozmawialiśmy także o wymianie turystycznej. Saudyjscy turyści są bardzo ciekawi naszej części świata, mogą tam zostawiać duże sumy pieniędzy, a ale także kierunek arabski jest coraz bardziej ciekawy dla polskich turystów - powiedział Morawiecki.

Cieszę się, że polska dyplomacja coraz szerzej działa nie tylko w UE, ale w różnych częściach świata, że rola Polski jest dostrzegana - dodał premier. Zaznaczył, że w Arabii Saudyjskiej dostrzeżono także rozwój gospodarczy polski i niską stopę bezrobocia.