Ambasador USA grozi UE „katastrofalnymi działaniami odwetowymi”. W tle sprawa technologicznej niezależności

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Ambasador USA przy UE Andrew Puzder ostrzegł przed „katastrofalnymi działaniami odwetowymi” w odpowiedzi na planowane przez Unię Europejską ograniczenia w dostępie do widma radiowego dla firm spoza Wspólnoty - podaje „The Financial Times”. Propozycje Brukseli mogą uderzyć w amerykańskie koncerny technologiczne, w tym SpaceX Elona Muska, operatora sieci satelitarnej Starlink, kluczowej m.in. dla komunikacji na Ukrainie.

Komisja Europejska zaproponowała w styczniu, by w ramach Aktu o sieciach cyfrowych (Digital Networks Act; DNA) tę część widma radiowego, która umożliwia smartfonom bezpośrednie połączenie z satelitami, zarezerwować wyłącznie dla podmiotów europejskich. Działania te miałyby na celu zmniejszenie zależności od wielkich firm technologicznych oraz wspieranie rodzimych firm.

Chcemy zwiększyć konkurencyjność Europy. Chcemy wzmocnić bezpieczeństwo Europy. Chcemy wykorzystać nowe możliwości technologiczne. A wszystko to z uwzględnieniem obecnego, zmieniającego się kontekstu geopolitycznego – mówiła w maju na konferencji prasowej Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca KE ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji. Nasza propozycja spełnia wszystkie te wymagania – dodawała.

Ambasador wskazuje, że UE i USA powinny razem rywalizować z Chińczykami

„FT” podkreślił, że realizacja tej zapowiedzi będzie oznaczać ograniczenie dostępnych częstotliwości fal radiowych dla firm z Chin oraz USA, w tym SpaceX, który jest operatorem sieci satelitarnej Starlink.

Poproszony przez „FT” o komentarz w tej sprawie, Puzder stwierdził m.in., że europejskie firmy „nie staną się bardziej konkurencyjne tylko dlatego, że ograniczy się konkurencyjność firm amerykańskich”.

Jeśli celem jest osłabienie konkurencyjności USA, to uważam, że nie jest to uzasadniony cel dla tego rodzaju legislacji – powiedział amerykański dyplomata. Dodał, że „zamiast dążyć do ograniczenia dominacji amerykańskich korporacji, Bruksela i Waszyngton powinny połączyć siły, by rywalizować z Chinami w wyścigu o rozwój sztucznej inteligencji”.

Puzder zagroził, że w razie przyjęcia proponowanych rozwiązań europejskie podmioty „powinny mieć się na baczności, ponieważ (…) byłoby to dla nich niezwykle dotkliwe”.

Europejskie rozwiązanie zaszkodzi Ukrainie?

Oświadczenie w sprawie unijnej inicjatywy wydała firma SpaceX. Przedsiębiorstwo zagroziło, że realizacja postulatu KE „może pogorszyć jakość łączności na Ukrainie”. „FT” podkreślił, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. Starlink odgrywa na Ukrainie kluczową rolę w komunikacji cywilnej i wojskowej.

Zgodnie z deklaracjami urzędników KE pakiet DNA to jedna z inicjatyw, które mają zwiększyć suwerenność technologiczną UE i ograniczyć zależność od amerykańskich technologii. Według Brukseli ma on być „zachętą do dywersyfikacji dostawców z UE przy zachowaniu otwartości na podmioty spoza Wspólnoty”.

W komentarzu dla „FT” Puzder przyznał, że Europa „ma prawo chronić wrażliwe informacje rządowe”; przestrzegł zarazem przed „wykorzystywaniem przepisów do faworyzowania rodzimych przedsiębiorstw kosztem amerykańskich konkurentów”.

