Klub Istanbul Basaksehir nałożył na kapitana piłkarskiej reprezentacji Turcji Ardę Turana grzywnę w wysokości 2,5 mln lir (431 tys. dolarów, czyli 1,6 mln złotych). Zawodnik jest oskarżony o nielegalne posiadanie broni, molestowanie seksualne i udział w bójce. Turana jest piłkarzem FC Barcelona wypożyczoną do drużyny Basaksehir.

Arda Turan (z prawej) podczas treningu w FC Barcelona / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Grzywna nie jest jedyną konsekwencją za rażące zachowanie piłkarza. 31-letniemu ofensywnemu pomocnikowi FC Barcelona, aktualnie wypożyczonemu do drużyny Basaksehir, grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

W ubiegłym tygodniu w jednym z nocnych klubów Stambułu piłkarz wdał się w awanturę ze znanym tureckim piosenkarzem pop Berkayem Sahinem. Doszło do bójki, w której Sahin doznał złamania nosa i innych mniej poważnych obrażeń. Jak się okazało powodem awantury było wcześniejsze zachowanie Turana, który przed samym zajściem zaczepiał żonę piosenkarza składając dwuznaczne propozycje.



Poszkodowany piosenkarz został przewieziony do szpitala, gdzie pojechał także Turan. Tam doszło do kolejnej awantury, a piłkarz groził rannemu bronią palną, na którą nie miał pozwolenia.



Turan, gwiazda piłkarskiej reprezentacji Turcji, w której rozegrał 100 spotkań, znany jest z zachowań niezgodnych z normami obyczajowymi oraz sportowymi. W maju 2018 został ukarany odsunięciem od 16 meczów za popchnięcie sędziego podczas meczu z Sivassporem. To była najwyższa kara w historii ligi tureckiej. Piłkarz zaatakował arbitra liniowego, za co natychmiast otrzymał czerwoną kartkę. Komisja dyscyplinarna krajowej federacji nałożyła na niego również grzywnę w wysokości 39 tys. lir (ok. 7700 euro).

(nm)