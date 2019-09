Młoda para z Wielkiej Brytanii – Britainy Clark i jej partner James Grouvel - była przekonana, że nigdy nie będzie mieć dzieci. Powodem jest endometrioza zdiagnozowana przez lekarzy u 24-letniej kobiety. Britainy Clark udało się jednak zajść w ciążę. Teraz para twierdzi, że na zdjęciu USG, które zrobiono w 12. tygodniu ciąży, widać nie tylko ich dziecko, ale także “anioła stróża”.

Britainy Clark cierpi na endometriozę - chorobę, która może prowadzić do niepłodności. Ogniska endometrium zamiast w jamie macicy występuiją np. w jajowodach lub jajnikach.

Para pogodziła się z diagnozą. Dlatego 24-latka początkowo ignorowała fakt, że cierpi na nudności. Jej partner namówił ją do zrobienia testu ciążowego. Badanie potwierdziło, iż kobieta jest w ciąży.

Para była jednak przerażona, gdy zobaczyła zdjęcia USG zrobione w 12. tygodniu ciąży. Poza płodem widać bowiem na nich także coś, co przypomina twarz.

Wysłałam to zdjęcie do mamy i ciotki. Napisałam, że coś jest nie w porządku - przyznaje 24-latka. Adresatki przyznały, że widzą na zdjęciu twarz i rękę. Moja ciotka stwierdziła, że to "anioł stróż", który opiekuje się naszym dzieckiem. Myślę, że to całkiem miła teoria - mówi przyszła matka.

"Daily Mail"