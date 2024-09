W styczniu 2022 roku potomek aktora został znaleziony z raną postrzałową głowy na Hawajach, gdzie odbywał służbę wojskową. Miał zaledwie 26 lat. W udzielonym później "The Times" wywiadzie Madsen podkreślił, że nie zdawał sobie sprawy z tego, z jak poważnymi problemami emocjonalnymi zmagał się jego syn. "Chciał założyć rodzinę, wydawało mi się, że z optymizmem patrzy w przyszłość. Staram się zrozumieć, dlaczego do tego doszło, ale nie potrafię. Nie mieści mi się to w głowie" - wyznał zrozpaczony aktor.