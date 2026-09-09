Miał współpracować z rosyjskim wywiadem. Brytyjczyk usłyszał zarzuty

Jak wyjaśniła prokuratura, Joshua Cammidge został oskarżony o działania, mające na celu udzielenie istotnej pomocy zagranicznej służbie wywiadowczej w prowadzeniu działań naruszających ustawę o bezpieczeństwie narodowym.
Dodano także, że Cammidge komunikował się z przedstawicielem Korpusu Ochotniczego GRU i otrzymywał od niego instrukcje. Zdanie prokuratury ta grupa jest kontrolowana przez rosyjską agencję wywiadu wojskowego GRU.
Mężczyzna trafił w ręce brytyjskich służb
Cammidge został aresztowany w zeszłym tygodniu w Swindon w południowej Anglii przez policję antyterrorystyczną. CPS nie ujawniła szczegółów dotyczących tego, jaki akt sabotażu planował lub zamierzał popełnić.
Pomoc i wsparcie dla GRU zostało zakazane na mocy nowej ustawy, której celem jest przyznanie rządowi większych uprawnień w walce z organizacjami działającymi jako pośrednicy, prowadzącymi wrogie działania w imieniu obcych państw. Udzielanie jej pomocy zagrożone jest karą do 14 lat więzienia. Cammidge ma stawić się w czwartek przed sądem magistrackim w londyńskiej gminie Westminster.