Miał być „naganiaczem” Jeffreya Epsteina. Pod Paryżem znaleziono ciało Daniela Siada

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Francuska prokuratura poinformowała o śmierci Daniela Siada – mężczyzny podejrzewanego o to, że był „naganiaczem” Jeffreya Epsteina. Siad miał rekrutować dziewczęta dla amerykańskiego finansisty, oskarżanego o liczne przestępstwa seksualne. Okoliczności śmierci Francuza są wyjaśniane przez śledczych.

W poniedziałkowy wieczór, w domu w Colombes pod Paryżem, odnaleziono ciało Daniela Siada. Informację tę w środę potwierdziła prokuratura w Nanterre. Śledczy wszczęli postępowanie, które ma ustalić przyczyny śmierci mężczyzny.

Siad był znaną postacią w środowisku agencji modelek. Złożono przeciwko niemu pięć skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych. Mężczyzna zaprzeczał zarzutom, twierdząc, że zajmował się wyłącznie naborem modelek. Jednak śledztwo prowadzone przez paryski wydział ds. walki z handlem ludźmi wskazywało na jego powiązania z Jeffreyem Epsteinem.

Polski wątek w śledztwie

Na początku 2026 roku w Stanach Zjednoczonych ujawniono nowe dokumenty dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina. Wynika z nich, że Daniel Siad miał rekrutować dziewczęta dla amerykańskiego finansisty w różnych krajach, w tym także w Polsce. Przesyłał mu ich zdjęcia, a w korespondencji określał je jako „hostessy”. Cel tych działań nie był jasno sprecyzowany.

Jedna z ofiar Epsteina zeznała w 2022 roku, że Siad namawiał ją do poszukiwania dziewcząt nie jako modelek, lecz prostytutek. Według jej relacji Siad pokazywał jej zdjęcia innych dziewcząt, pytając, czy mogą się spodobać Epsteinowi.

Polski wątek afery Epsteina. Jest decyzja ws. śledztwa i apel prokuratury Polska prokuratura wszczęła śledztwo związane z polskim wątkiem afery Jeffreya Epsteina. Chodzi o handel ludźmi w latach 2009-2019. Śledczy proszą poszkodowane osoby o zgłaszanie się.

Afera Jeffreya Epsteina

Jeffrey Epstein, amerykański miliarder i finansista, został aresztowany w 2019 roku pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych. W tym samym roku znaleziono go martwego w celi nowojorskiego aresztu. Sprawa Epsteina wciąż budzi ogromne kontrowersje, a liczba jego ofiar nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych akt i pozwów wynika, że setki kobiet oskarżają go o wykorzystywanie seksualne lub stręczycielstwo.

W styczniu tego roku amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ujawniło kolejne dokumenty, które potwierdziły szerokie powiązania Epsteina z elitami politycznymi i finansowymi na całym świecie - w tym z Donaldem Trumpem i brytyjskim księciem Andrzejem.