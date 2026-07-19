Mężczyzna wypadł z pociągu jadącego 120 km/h. Sąd nie zgodził się na areszt dla podejrzanego

RMF24

W Niemczech nie milkną echa bójki, w wyniku której 26-letni pracownik ochrony wypadł z pociągu Deutsche Bahn przy prędkości 120 km/h. Portal tagesschau.de informuje dziś, że sąd odmówił aresztowania podejrzanego o napaść pasażera, co wywołało falę oburzenia. Stan 26-latka jest krytyczny.

Do wypadku doszło w piątkowy wieczór w pociągu Deutsche Bahn z Baden-Baden do Karlsruhe. W trakcie sprawdzania biletów między kontrolerem a jednym z pasażerów doszło do kłótni. Kontroler wezwał dwóch pracowników ochrony Deutsche Bahn. Gdy ci pojawili się na miejscu, pasażer – który prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu – zaczął obrażać obu ochroniarzy. Kłótnia eskalowała aż doszło do szarpaniny między 36-letnim pasażerem a 26-letnim pracownikiem ochrony.

Policja i prokuratura podają, że pasażer miał bić i kopać pracownika kolei. W trakcie bójki uszkodzone zostały drzwi pociągu. Mężczyźni szarpali się aż w końcu, aż w końcu 26-latek wypadł na torowisko przy prędkości 120 km/h tuż przed Ettlingen.

Obrażenia są poważne

Aby znaleźć ochroniarza rozpoczęto poszukiwania. Służby znalazły go około dwóch kilometrów przed stacją dzielnicy Ettlingen-Bruchhausen na południe od Karlsruhe, 26-latek był ciężko ranny. W sobotę policja informowała, że jego stan jest krytyczny.

Prokuratura i policja we wspólnym oświadczeniu przekazały w sobotę, że 36-latek, który został zatrzymany w związku z tą sprawą, był wcześniej karany za przestępstwa z użyciem przemocy, a orzeczony wobec niego wyrok pozbawienia wolności był zawieszony.

Sąd rejonowy w Karlsruhe mimo to odmówił wydania tymczasowego aresztowania pasażera. Mężczyzna nie mógł przewidzieć, że drzwi pociągu się otworzą. Z tego powodu nakaz aresztowania został odrzucony - wyjaśnił odpowiedzialny prokurator. Niewykluczone że ta decyzja zostanie zaskarżona.

Pracownicy kolei oburzeni

Sytuacja z Ettlingen wywołała oburzenie pracowników kolei. "To, że kolejny nasz kolega po zwykłej kontroli biletów musi walczyć o życie w szpitalu, jest dla nas szokujące i budzi gniew – stwierdził Manuel Amberger, przewodniczący krajowy Związku Kolejarzy i Transportowców. Przedstawiciel związku maszynistów zwrócił z kolei uwagę, że potrzebna jest zmiana prawa i bardziej stanowcze decyzje wymiaru sprawiedliwości.

Sytuacja stała się po prostu nie do zniesienia, a koledzy, którzy codziennie wykonują swoją pracę, muszą coraz częściej iść do pracy z lękiem – ocenił Mario Reiss.

Federalna Komisja ds. Badania Wypadków Kolejowych bada, jak to możliwe, że drzwi zostały tak zniszczone, że mężczyzna mógł wypaść z pociągu.