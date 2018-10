​Unia Europejska jest już projektem wielu prędkości i nie może wciąż czekać, aż do współpracy przyłączy się wszystkie 27 państw - powiedziała w Pradze kanclerz Niemiec Angela Merkel na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Czech Andrejem Babiszem.

Angela Merkel i Andrej Babisz / FILIP SINGER / PAP/EPA

Babisz zapewnił, że Czechy są zainteresowane funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Jednocześnie podkreślił, że nie zgadza się na dzielenie UE na kraje Grupy Wyszehradzkiej i pozostałe państwa unijne. Kanclerz, reagując na te słowa stwierdziła, że żaden z krajów UE nie powinien mieć możliwości blokowania pozostałych, które chcą rozwijać Europę.

Już dziś mamy Europę różnych prędkości. Czechy nie mają euro, a na Słowacji ono już jest (...). Podzielam pogląd, że nie zawsze możemy czekać, aż wszystkie 27 państw przyłączy się do współpracy. Ważne jest, żeby współpraca była otwarta we wszystkich dziedzinach. Nie możemy funkcjonować jak zamknięta struktura - mówiła Merkel.



Babisz powiedział, że nie zgada się z twierdzeniem, iż kraje Grupy Wyszehradzkiej "są gdzieś indziej". Podkreślił, że Republika Czeska ma wyraźnie proeuropejską orientację. To, że krytykuję budżet UE, nie oznacza, że występuję przeciwko wspólnej Europie - oświadczył. Jego zdaniem Europa powinna rozwiązywać problemy dotyczące obszaru Schengen i jak najszybciej włączyć do tego projektu Chorwację i Bułgarię.



Szef czeskiego rządu wyraził zadowolenie z funkcjonowania niemieckich firm w Czechach, które zainwestowały nie tylko w produkcję, ale także w badania i rozwój. Także kanclerz zwracała uwagę na bliskie kontakty i współpracę handlową.



Przed gmachem, w którym rozmawiali Merkel i Babisz zebrały się dwie nieliczne grupy demonstrantów - jedna z flagami europejskimi i hasłem: "Tak dla UE, nie dla nacjonalizmu" i druga, z narodową flagą Czech, protestująca przeciwko niemieckiej kanclerz.



Merkel przybyła do Pragi z okazji przypadającej 28 października setnej rocznicy powstanie Czechosłowacji.

(ph)