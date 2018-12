Gubernator meksykańskiego stanu Puebla Martha Erika Alonso i jej mąż, senator partii opozycyjnej, zginęli w poniedziałek (czasu miejscowego) w wypadku śmigłowca. Według wstępnych ustaleń, przyczyną była awaria techniczna. Władze wszczęły śledztwo.

Miejsce, w którym śmigłowiec z gubernator Puebli Marthą Eriką Alonso i jej mężem oraz trzema innymi osobami na pokładzie uderzył w ziemię / HILDA RIOS / PAP/EPA

Do wypadku doszło 10 minut po starcie, w pobliżu miejscowości Santa Maria Coronago, oddalonej o kilka kilometrów od stolicy stanu, miasta Puebla. Należący do prywatnej firmy transportowej śmigłowiec Agusta A-109 startował z lądowiska El Triangulo de las Animas w Puebli i kierował się do miasta Meksyk.

Jak przekazał federalny minister bezpieczeństwa Alfonso Durazo, z dotychczasowych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku była niesprecyzowana na razie awaria.

Na tym etapie nic nie wskazuje na to, by przyczyna nie była związana z działaniem śmigłowca - podkreślił.

Na pokładzie maszyny oprócz Alonso - polityk opozycyjnej, centroprawicowej Partii Akcji Narodowej (PAN), sprawującej urząd gubernatora stanu zaledwie od 14 grudnia - byli także jej mąż, senator PAN i były gubernator Rafael Moreno, jego asystent oraz kapitan i pierwszy oficer.

Jak przekazał minister Durazo, prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador zlecił "natychmiastowe wszczęcie odpowiednich dochodzeń, a także zapewnienie wszelkiego niezbędnego wsparcia zarówno władzom stanu Puebla, jak i bliskim (ofiar)".

Durazo zaznaczył, że na miejsce wypadku "niezwłocznie udali się przedstawiciele armii, policji federalnej, ministerstwa ds. publicznych oraz eksperci ministerstwa łączności i transportu".

Będziemy działali w sposób całkowicie przejrzysty - zapewnił.

Mimo tej deklaracji rzecznik rządu stanowego Puebli Maximiliano Cortazar Lara zwrócił się do organizacji międzynarodowych o udział w śledztwie. Poinformował też, że własne dochodzenie wszczęła stanowa prokuratura.

O niezależne śledztwo apelowali również politycy opozycji ze względu na napięcia towarzyszące wyborowi Alonso na gubernatora.

Alonso wygrała wybory stanowe w lipcu, jednak jej zaprzysiężenie na urząd przeciągało się z powodu oskarżeń lewicowego Ruchu Odnowy Narodowej (MORENA), z którego wywodzi się Obrador, jakoby polityk zapewniła sobie zwycięstwo nieuczciwymi metodami. Blok tworzony przez MORENA i sojuszników tego ugrupowania ma większość w stanowym parlamencie.

Zaniepokojenie wypadkiem tak krótko po objęciu przez Alonso urzędu wyraził były prezydent Meksyku i wieloletni krytyk Obradora, Vicente Fox. Trzeba wyjaśnić wszelkie wątpliwości - zaznaczył.