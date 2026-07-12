Media: USA zaatakowały cele wojskowe w Iranie

RMF24

Siły zbrojne USA przeprowadziły w niedzielę kilka uderzeń na irańskie systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej, a także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w kilku lokalizacjach w rejonie cieśniny Ormuz - podał serwis Axios, powołując się na źródło we władzach USA. O amerykańskich atakach donosi też „Wall Street Journal”.

Centralne Dowództwo USA, które odpowiada za amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, nie informowało dotychczas o nowej, niedzielnej fali uderzeń na cele w Iranie. Oprócz Axiosa o kolejnych atakach na cele wojskowe napisał też dziennik „Wall Street Journal”.

Irańska państwowa agencja prasowa IRNA przekazała, że w niedzielę po południu „wróg” wystrzelił pociski w kierunku wyspy Keszm w okolicy cieśniny Ormuz. Agencja dodała, że nie odnotowano żadnych ofiar.

Negocjacje pokojowe USA i Iranu utknęły w impasie, a w ostatnim tygodniu doszło do kolejnego wzrostu napięcia i nowych ataków. Obie strony oskarżają się o łamanie wstępnego porozumienia rozejmowego.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy z soboty na niedzielę, że cieśnina Ormuz jest „zamknięta do odwołania”. Siły irańskie zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie.

USA odpowiedziały na to uderzenie nalotami na ok. 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach „zgodzili się na układ”, a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.