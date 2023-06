Co najmniej 18 osób zmarło, a kilkadziesiąt w stanie ciężkim trafiło do szpitali w kilku regionach Rosji po zatruciu cydrem. Do produkcji trunku użyto alkoholu niewiadomego pochodzenia.

Zdjęcie ilustracyjne Najgorszy bilans zatruć jest w obwodzie uljanowskim - to tam zmarły wszystkie ofiary. Co najmniej 33 osoby przebywają w stanie ciężkim w szpitalach. Do zgonów spowodowanych spożyciem alkoholu niewiadomego pochodzenia doszło też w obwodzie niżnonowogrodzkim, a także w obwodzie samarskim i w położonej bardziej na wschód Republice Udmurcji. Wszystkie ofiary spożywały napój Mister Cydr o niskiej zawartości alkoholu, produkowany w obwodzie samarskim. Dystrybucję i sprzedaż napoju wstrzymano, a producent został zatrzymany. W obwodzie penzeńskim skonfiskowano kilka tysięcy litrów tego napoju. Władze prowadzą dochodzenie w sprawie karnej. W Rosji nader często dochodzi do zgonów i zatruć spowodowanych piciem skażonego alkoholu. W ostatnich latach głośno było o fali zgonów w Irkucku na Syberii, gdy pod koniec 2016 roku w ciągu kilku dni na skutek picia płynu do kąpieli, produkowanego na bazie głogu, zmarło ponad 70 osób.