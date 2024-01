Mikoła Statkiewicz to opozycyjny białoruski polityk i kandydat w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Został zatrzymany w 2020 roku, jeszcze podczas trwania kampanii przed wyborami prezydenckimi, po których na Białorusi wybuchły masowe protesty.

Statkiewicz został skazany w sprawie politycznej na 14 lat więzienia. Od lutego 2023 roku bliscy i aktywiści praw człowieka nie mieli o nim żadnych wiadomości.

Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna powiadomiło we wtorek, że w całym kraju trwają masowe rewizje i zatrzymania. Funkcjonariusze przychodzili do rodzin więźniów oraz do byłych więźniów politycznych, którzy po wyjściu na wolność pozostali na Białorusi.

Według ustaleń Wiasny rewizje i zatrzymania dotknęły co najmniej 84 osoby.