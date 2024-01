"Właśnie teraz na terenie całej Białorusi odbywają się masowe przeszukania i zatrzymania" - alarmuje Paweł Łatuszka, opozycjonista białoruski, przedstawiciel Narodowego Zarządu Antykryzysowego.

/ Grafika RMF FM

O setkach przeszukiwań i zatrzymań na terenie całej Białorusi informuje białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Akcja reżimu ma być skierowana w tym byłych więźniów politycznych i ich krewnych.

Głównym powodem są datki na rzecz organizacji pozarządowych - twierdzi Łatuszka w oświadczeniu przesłanym do redakcji RMF FM.

Podkreśla w nim, że takie działania "stanowią zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci prześladowań politycznych".

Podaje też wyliczenia: na Białorusi jest teraz 1609 więźniów politycznych.

Centrum Wiasna: W 2023 roku w sprawach politycznych kary na blisko 3 tys. lat pozbawienia i ograniczenia wolności

Aż 2996 lat więzienia i ograniczenia wolności zasądzono w sprawach politycznych na Białorusi w minionym roku - pisze w podsumowaniu centrum praw człowieka Wiasna. Skazano co najmniej 1603 osoby.

Wśród osób, które w 2023 roku zostały skazane w sprawach politycznych, 73 proc. to mężczyźni, a 27 proc. - kobiety. Dane, którymi dysponują aktywiści Wiasny, nie są prawdopodobnie pełne; są to tylko te informacje, do których udało im się dotrzeć.

Jak pisze Wiasna, w minionym roku w motywowanych politycznie sprawach karnych wyroki zapadały m.in. za piosenki, rozwój kultury narodowej, występowanie przeciwko wojnie i pomoc ofiarom represji.

W specjalnej statystyce, wyszczególniającej różne rodzaje kar, Wiasna wylicza, że 458 osób skazano na kary więzienia opiewające w sumie na 1935 lat.

389 osób skazano na 854 lata ograniczenia wolności bez skierowania do zakładów karnych typu otwartego. To kara, którą można określić jako rodzaj aresztu domowego. Skazani mogą zazwyczaj wychodzić do pracy, ale oprócz tego są objęci szeregiem restrykcji i stałą kontrolą ze strony władz.

51 osób skazano w sumie na 106 lat ograniczenia wolności ze skierowaniem do zakładu poprawczego typu otwartego. W takim przypadku skazani są wysyłani do "otwartej" placówki i do pracy we wskazanych przedsiębiorstwach.

Oprócz tego wymierzono także kary aresztu (18 osób), przymusowe leczenie (pięć osób), kary grzywny (siedem osób) i jeden wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Najwięcej spraw dotyczyło tzw. organizacji zamieszek, a w dalszej kolejności były znieważenie Alaksandra Łukaszenki, znieważenie przedstawicieli władz, wzniecanie nienawiści i inne artykuły kodeksu karnego.

W 2023 roku zapadły na Białorusi głośne wyroki m.in. wobec pracowników centrum praw człowieka Wiasna (w tym kierującego nim pokojowego noblistę Alesia Bialackiego), działacza Pawła Bieławusa, adwokatów i dziennikarzy, muzyków, aktywistów społecznych i innych. W lutym 2023 r. na osiem lat więzienia został skazany Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości.