Demonstranci w Bagdadzie w sobotę okupują część mostu, z którego zostali usunięci tydzień wcześniej - informuje Reuters. Jest to główny most prowadzący do Zielonej Strefy. W związku z protestami zamknięto przejście graniczne z Iranem. Manifestacje w Iraku są wyrazem społecznego wzburzenia wywołanego m.in. biedą, bezrobociem oraz nieregularnymi dostawami prądu i wody pitnej.

