Co najmniej cztery osoby zostały ranne w wypadku na Manhattanie, gdzie auto zjechało z ulicy na chodnik i rozbiło się w ścianę budynku. Ranni zostali przetransportowani do szpitala. Na Szóstej Ulicy, na której doszło do wypadku wstrzymano ruch.

