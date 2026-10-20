Manfred Weber ponownie szefem frakcji EPL. Andrzej Halicki jego zastępcą

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Manfred Weber został ponownie wybrany na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. W kierownictwie największej frakcji europarlamentu na kolejne dwa i pół roku pozostanie także europoseł KO Andrzej Halicki.

Europejska Partia Ludowa, najliczniejsza grupa w Parlamencie Europejskim, wybrała we wtorek swoje prezydium. W jego skład wchodzą przewodniczący oraz dziesięcioro wiceprzewodniczących.

Niemiecki polityk Manfred Weber kieruje frakcją EPL od 2014 roku. Od czterech lat jest również przewodniczącym całej partii EPL. W 2022 roku przejął tę funkcję od obecnego premiera Polski Donalda Tuska.

Wiceprzewodniczącym frakcji chadeków pozostanie Andrzej Halicki, szef delegacji Koalicji Obywatelskiej i PSL w EPL.

Andrzej Halicki podkreślił, że jego ponowny wybór jest dla niego mandatem do dalszej pracy nad unijnymi politykami.

To mandat, aby nadal skutecznie stawiać czoła czekającym nas wyzwaniom i wpływać na kształt unijnych polityk, tak aby były one jak najbardziej korzystne dla obywateli Polski i całej UE – powiedział.

Europoseł ocenił też, że decyzja frakcji pokazuje znaczenie KO i PSL w europejskiej polityce.

Polska ma ogromne możliwości wpływu na UE, to szczególnie ważne wobec rosyjskich zagrożeń – dodał.

Halicki jest europosłem od 2019 roku. Od tego samego czasu przewodniczy polskiej delegacji w EPL, a funkcję wiceprzewodniczącego grupy pełni od 2024 roku. Koordynuje prace EPL w pięciu komisjach zajmujących się m.in. handlem, obronnością, sprawami zagranicznymi, polityką rozwojową i prawami człowieka.

Weber utrzymał stanowisko mimo spekulacji

Przed głosowaniem w kuluarach Parlamentu Europejskiego pojawiały się spekulacje dotyczące możliwego osłabienia pozycji Webera. Wiązano je z sytuacją niemieckiej CDU oraz wynikami regionalnych wyborów, w których ugrupowanie przegrało ze skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec.

W tym kontekście jako jeden z potencjalnych następców Webera wymieniany był Andrzej Halicki.

Pozostałymi wiceprzewodniczącymi EPL zostali: Francois-Xavier Bellamy z Francji, Eszter Lakos z Węgier, Jeroen Lenaers z Holandii, Dolors Montserrat z Hiszpanii, Siegfried Muresan z Rumunii, Massimiliano Salini z Włoch, Tomas Tobe ze Szwecji, Romana Tomc ze Słowenii oraz Żeljana Zovko z Chorwacji.

Kolejnym celem EPL będzie utrzymanie stanowiska przewodniczącej Parlamentu Europejskiego przez Robertę Metsolę. Maltanka pełni tę funkcję obecnie, a jej ponowny wybór oznaczałby trzecią kadencję na czele europarlamentu.

Kadencja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego trwa dwa i pół roku. Głosowanie odbywa się po wyborach europejskich oraz w połowie pięcioletniej kadencji izby.