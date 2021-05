W domu w Kolorado znaleziono zmumifikowane ciało zmarłej przywódczyni sekty "Miłość wygrała”. Amy Carlson nazywana była „Matką bóg”.

Zrzut z ekranu wideo na koncie sekty na Youtube. "Matka bóg" siedzi pośrodku /

W Moffat w Kolorado w USA w domu, siedzibie sekty "Miłość wygrała", policja odnalazła ciało zmarłej przywódczyni Amy Carlson. Wyznawcy nazywali ją "Matką bóg".

Po śmierci z jej ciała zrobili coś na wzór świątyni - twierdzi biuro szeryfa.

Zdaniem koronera, kobieta zmarła co najmniej 4 tygodnie temu. Jej zmumifikowane ciało leżało na łóżku w śpiworze, ozdobione lampkami bożonarodzeniowymi.



Pod zarzutem zbezczeszczenia zwłok zatrzymano 7 członków sekty. Nie wiadomo, na co zmarła 45-letnia kobieta, przypuszcza się, że z powodu nowotworu. Ma to wykazać sekcja zwłok.

Wyznawcy sekty wierzyli, że "Matka bóg" komunikuje się z aniołami i doprowadzi ich do "wielkiego przebudzenia". "Ona nie umarła. Ona wstąpiła do nieba" - napisali w poście na Facebooku. Po zatrzymaniach członków sekty, fanpage grupy wyznaniowej został usunięty.

Sekta powstała w Kolorado w 2018 roku i jej członkowie utrzymywali się z organizacji seansów spirytystycznych i sprzedaży w internecie produktów, które miały leczyć duszę.