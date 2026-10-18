Magyar o szokujących nagraniach z Francji. „Węgry nie złagodzą polityki imigracyjnej”

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„Węgry nie złagodzą ochrony swoich granic zewnętrznych ani swojej polityki imigracyjnej” - stwierdził premier Peter Magyar. „Powinno być już dla wszystkich jasne, dlaczego Węgry opowiadają się za jak najostrzejszym podejściem do kwestii migracji” - napisał, komentując krwawe zamieszki we Francji.

„Z Francji napływają szokujące nagrania i zdjęcia. W wyniku eskalacji wandalizmu i przemocy, do której dochodzi w ostatnich dniach, zniszczono zabytkowe budynki, setki policjantów odniosły obrażenia, a straty materialne są ogromne” - zauważył Magyar.

Dodał, że w związku z wydarzeniami „niezależnie od jakiejkolwiek presji Węgry nie złagodzą ochrony swoich granic zewnętrznych ani swojej polityki imigracyjnej”.

Magyar: Miejmy nadzieję, że nie jest jeszcze za późno

W odpowiedzi na kryzys migracyjny w 2015 roku, w czasie rządów premiera Viktora Orbana, na granicy węgiersko-serbskiej wzniesiono ogrodzenie. Obecny premier Magyar broni tego rozwiązania, a przed ostatnim szczytem UE w Brukseli zapowiadał, że będzie w jego trakcie zabiegać o pozyskanie środków na wzmocnienie ogrodzenia oraz ochronę granic kraju.

„Cieszę się, że podczas szczytu UE stało się jasne, iż zdecydowana większość Europy przebudziła się i pragnie zerwać z pobłażliwą polityką przeszłości. Miejmy nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. Niech dla wszystkich będzie jasne: pokojowy i zgodny z prawem protest to coś zupełnie innego niż wandalizm czy przemoc. To pierwsze stanowi podstawowe prawo, podczas gdy to drugie jest poważnym przestępstwem” - napisał w niedzielę węgierski premier.

„Europa, którą wszyscy kochamy, znajduje się dziś w poważnych tarapatach. Naszym obowiązkiem jest również pomoc w zachowaniu Starego Kontynentu jako miejsca najbardziej przyjaznego na świecie – dla naszych dzieci i wnuków. Europa może liczyć na Węgry. Wyrażam pełną solidarność z narodem francuskim” - dodał Magyar.

Starcia z policją, pożary, wtargnięcie do merostwa. Pół miliona na ulicach i 400 osób zatrzymanych po zamieszkach we Francji Co najmniej 32 tysiące osób w różnych częściach Francji zgromadziły sobotnie demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia. Nie można mówić o ich spokojnym przebiegu - w Marsylii na krótki czas grupa ludzi wdarła się do budynku merostwa. Doszło też…

Krwawe starcia we Francji

Licealiści we Francji prowadzili w ostatnich tygodniach blokady szkół, a wspierani przez studentów i związki zawodowe kilkakrotnie organizowali demonstracje w całym kraju. Postulaty protestujących to: poprawa warunków nauki, dofinansowanie edukacji i zwiększenie liczby nauczycieli, a także zmiany w systemie rekrutacji na studia.

W sobotę setki tysięcy ludzi wzięły udział w demonstracjach w kilku miastach kraju, sprzeciwiając się rosnącym kosztom życia. Manifestacje zostały przyćmione przez ataki na budynki publiczne i akty grabieży, do których doszło w większych miastach, w tym w Paryżu. Po sobotnich zamieszkach zatrzymano ponad 1800 osób - podało francuskie MSW.