„Cud, że liczba ofiar nie była wyższa”. Najnowsze dane po zamieszkach we Francji

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1200 osób aresztowanych, 150 policjantów i żandarmów rannych. Taki jest najnowszy bilans sobotnich zamieszek we Francji. Premier Sebastien Lecornu stwierdził, że to „cud, że liczba ofiar nie była wyższa”.

„Przerażający poziom przemocy”

Wieczorem odbyło się kryzysowe posiedzenie francuskiego rządu. Premier Sebastien Lecornu oświadczył po nim, że zamieszki były wymierzone w kluczowe ośrodki władzy w kraju, m.in. Pałac Elizejski, siedzibę rządu oraz w parlament - Zgromadzenie Narodowe. Potępił „przerażający poziom przemocy”. Podkreślił, że przez cały dzień policja musiała mierzyć się z „wyjątkowo agresywnymi środowiskami skrajnej lewicy” – „bardzo dobrze zorganizowaną grupą, która w sposób metodyczny próbowała atakować mienie, ludzi, a także instytucje Republiki”.

„Życie jest za drogie!” Olbrzymie protesty we Włoszech i Portugalii Chociaż uwaga światowych mediów ogniskuje się na wydarzeniach w Paryżu i innych francuskich miastach, do potężnych demonstracji doszło także w innych krajach Europy. We Włoszech i Portugalii obywatele wyszli na ulice, by protestować przeciwko…

„Zamieszki o niespotykanej skali”

Zniszczenia po zamieszkach w Paryżu, zdj. MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Szef resortu sprawiedliwości Gerald Darmanin mówił o „zamieszkach o niespotykanej dotąd skali, które jeszcze trwają”. Minister oświadczył, że „ponownie wezwał wszystkich prokuratorów (...) do podjęcia zdecydowanych działań prawnych, adekwatnych do poziomu przemocy, która dotknęła nasz kraj”.

Wcześniej wieczorem prezydent Emmanuel Macron napisał w serwisie X, że we Francji „nie ma miejsca dla przemocy”. Zapewnił, że sprawcy ataków na budynki publiczne i sklepy zostaną ukarani. Zaapelował o jedność w obliczu „tych, którzy sieją chaos”.

Wielotysięczne manifestacje przeciwko rosnącym kosztom życia

Setki tysięcy ludzi wzięły udział w sobotę w wielotysięcznych demonstracjach we Francji pod hasłami protestu przeciwko rosnącym kosztom życia.

Związek zawodowy CGT poinformował wieczorem, że w demonstracjach w całym kraju wzięło udział 800 tys. osób. Natomiast szef MSW Laurent Nunez na konferencji prasowej podał liczbę 500 tys. uczestników zgromadzeń.

Ataki grup wandali

Zniszczenia po zamieszkach w Paryżu, zdj. MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

Przy okazji demonstracji od popołudnia w dużych miastach, jak Marsylia, Lyon i Tuluza, ale też średnich - jak Besanson - doszło do bardzo gwałtownych ataków grup wandali. W niektórych miejscach takie sceny trwały do wieczora.

W Marsylii do budynku merostwa wdarła się na krótko grupa ludzi. W Lille demonstranci sforsowali kilka wejść do merostwa i zdewastowali niektóre pomieszczenia. W Bordeaux celem ataku była siedziba prefektury departamentu Żyronda, doszło tam również do rabowania sklepów. W Lyonie splądrowano i podpalono oddział biura turystyki. Wieczorem poinformowano o pożarze w ratuszu w Limoges, wcześniej zaatakowanego przez grupę ludzi. Do ataków doszło również w Calais i Angers. Media przekazały informacje o grabieżach sklepów w Besancon i Tuluzie.

Zniszczenia w Paryżu, zdj. YOAN VALAT / PAP/EPA

W Paryżu w demonstracji na placu Republiki, która rozpoczęła się po południu, wzięło udział - według MSW – 110 tys. osób. Krótko po tym, gdy demonstranci opuścili plac, pojawiły się doniesienia o wandalach, którzy systematycznie atakowali i plądrowali sklepy i punkty usługowe w tym rejonie. Do takich samych aktów wandalizmu i grabieży doszło na dalszej trasie pochodu, przy bulwarze Magenta.

Jak poinformował mer Paryża Emmanuel Gregoire, doszło także do prób podpalania sklepów znajdujących się na parterze budynków, czyli pod mieszkaniami na wyższych kondygnacjach.

Relacjonujący wydarzenia w Paryżu dziennikarze telewizji BFMTV czy dziennika „Le Monde” oceniają, że nie widzieli takich sytuacji podczas wcześniejszych manifestacji. Podkreśla się, że akty przemocy nie słabły przez kilka godzin.

Związkowcy apelują ws. strajku 3 listopada

Zniszczenia po zamieszkach w Paryżu, zdj. MOHAMMED BADRA / PAP/EPA

17 października miał być dniem połączonych protestów różnych grup zawodowych i społecznych przeciwko rosnącym kosztom życia. Od tygodni na portalach społecznościowych pojawiały się wezwania do zorganizowania demonstracji, nawiązujących do ruchu „żółtych kamizelek” z lat 2018-19. Apele te narastały na fali wystąpień licealistów i demonstracje prezentowano jako połączenie postulatów różnych grup.

Związek zawodowy CGT oświadczył w sobotę wieczorem, że rząd „ponosi odpowiedzialność polityczną za widoczny dzisiaj wzrost przemocy”. Zaapelował o pokojowe protesty i strajki 3 listopada.