Władze Irlandii prowadzą dochodzenie w sprawie rzekomego złamania sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę. Powodem jest zdjęcie opublikowane na Twitterze.

Zdjęcie rosyjskiego drona zestrzelonego w pobliżu Mikołajewa umieścili na Twitterze ukraińscy obrońcy. Na maszynie widoczna jest pieczątka - Made in Ireland - co sugeruje, że niektóre jego części zostały wykonane w kraju należącym do Unii Europejskiej.

Władze w Dublinie przyznały, że są tym faktem zaniepokojone i nakazały dochodzenie.