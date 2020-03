Macedonia Północna stała się w piątek najnowszym członkiem NATO. Jak poinformował Sojusz, stało się to po złożeniu dokumentu przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego w Departamencie Stanu USA w Waszyngtonie.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Warunkiem przystąpienia Macedonii Płn. do NATO była ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich. W zeszłym tygodniu zrobiła to Hiszpania, jako ostatni kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Protokół przyjęcia Macedonii Płn. do NATO został podpisany przez przedstawicieli 29 państw członkowskich w lutym 2019 roku. Macedonia Północna jest obecnie częścią rodziny NATO, rodziny trzydziestu narodów i prawie miliarda ludzi. Rodziny opartej na pewności, że bez względu na wyzwania, przed którymi stoimy, wszyscy jesteśmy razem silniejsi i bezpieczniejsi - oświadczył w piątek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.



Macedonia Północna od dawna bierze udział w działaniach mających przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa, uczestnicząc m.in. w misjach dowodzonych przez NATO w Afganistanie i Kosowie.



Przystąpienie dzięki porozumieniu z Grecją

Przystąpienie tego kraju do Sojuszu było możliwe dzięki jego porozumieniu z Grecją. W lutym 2019 roku była jugosłowiańska republika oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonię Północną, co umożliwiło zakończenie trwającego od czasu ogłoszenia przez nią niepodległości w 1991 roku sporu z Atenami.

Według Grecji używanie przez jej północnego sąsiada nazwy Macedonia było zawłaszczaniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków i mogło być w przyszłości podstawą ewentualnych roszczeń terytorialnych do greckiej prowincji o tej samej nazwie. W związku z przyjęciem nowej nazwy Grecja wycofała swój sprzeciw wobec członkostwa Macedonii Północnej w NATO oraz - w dalszej perspektywie - w Unii Europejskiej. Macedonia Północna jest 30 krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Ceremonia podniesienia flagi Macedonii Północnej w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbędzie się w poniedziałek w obecności sekretarza generalnego, przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO Stuarta Peacha oraz Chargé d'Affaires Delegacji Macedonii Północnej do NATO Zorana Todorowa. Flaga Macedonii Północnej będzie jednocześnie podnoszona w Sojuszniczym Dowództwie Operacji w belgijskim Mons i w Sojuszniczym Dowództwie ds. Transformacji w Norfolk w USA.