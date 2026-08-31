Luksusowe prezenty i miliony wonów. Sąd skazał liderkę Kościoła Zjednoczeniowego

RMF24

Sąd w Korei Południowej skazał Han Hak Dza, przywódczynię Kościoła Zjednoczeniowego, na dwa lata więzienia za korupcję, nielegalne finansowanie polityków i malwersacje. Sprawa ujawnia powiązania religijnej organizacji z najwyższymi szczeblami władzy i rzuca nowe światło na polityczne afery w kraju.

W poniedziałek południowokoreański sąd wydał wyrok dwóch lat więzienia wobec 83-letniej Han Hak Dza, wdowy po założycielu Kościoła Zjednoczeniowego, Sun Mjung Munie. Sąd uznał ją winną przekazania 100 milionów wonów (około 70,3 tys. dolarów) jednemu z deputowanych Partii Władzy Ludowej oraz zakupu luksusowych prezentów – diamentowego naszyjnika i torebek – dla żony byłego prezydenta Korei Południowej, Kim Keon Hei. Prezenty miały być wręczone w zamian za polityczne przysługi.

Sąd: Podważone zaufanie obywateli

W uzasadnieniu wyroku sędzia nie pozostawił złudzeń co do skali nadużyć. Oskarżeni wykorzystali potencjał finansowy Kościoła Zjednoczeniowego, traktując wybory prezydenckie jako okazję do jego rozwoju, w celu poszerzenia swoich wpływów politycznych – podkreślił. Niezależnie od tego, czy ich prośby zostały spełnione, zostało podważone zaufanie i oczekiwania obywateli wobec polityki państwa – dodał.

Ze względu na zły stan zdrowia Han Hak Dza, sąd odroczył wykonanie kary do 2 września. Przywódczyni Kościoła nie trafiła więc od razu do więzienia.

Kościół zapowiada apelację

Kościół Zjednoczeniowy, znany również jako „sekta Muna”, przeprosił opinię publiczną za „wywołanie wielkiego niepokoju i rozczarowania”. W oficjalnym komunikacie organizacja zapowiedziała odwołanie od wyroku. „Trudno nam jednak zgodzić się z oceną sądu, jakoby nasza liderka (...) zleciła te działania lub zatwierdziła je ze świadomością ich nielegalnego celu”. Han Hak Dza nie przyznaje się do winy, twierdząc, że nie interesuje się południowokoreańską polityką.

Afera z udziałem Kościoła Zjednoczeniowego to kolejny rozdział w serii skandali politycznych, które wstrząsnęły Koreą Południową. Sprawa wyszła na jaw w trakcie szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego byłej pary prezydenckiej. Były prezydent Jun Suk Jeol został usunięty z urzędu po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 2024 roku, a w lutym 2026 roku usłyszał wyrok dożywocia za kierowanie zamachem stanu. Jego żona, Kim Keon Hei, odbywa czteroletnią karę więzienia za przyjmowanie korzyści majątkowych od Kościoła Zjednoczeniowego.