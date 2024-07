Od 1 sierpnia LOT zawiesza do odwołania możliwość przewożenia psów w samolocie i luku bagażowym na trasach do USA. Przewoźnik informuje, że ma to związek ze zmianą przepisów w Stanach Zjednoczonych, które celują w zapobieganie ponownemu przedostaniu się wścieklizny u psów na teren państwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Ze względu na nowe przepisy wprowadzone przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC), od 1 sierpnia 2024 roku tymczasowo zawieszona zostaje możliwość przywożenia psów do Stanów Zjednoczonych" - poinformowały PLL LOT w opublikowanym na swojej stronie komunikacie. Dodano, że od sierpnia 2024 r. do odwołania nie będzie możliwości rezerwowania biletów dla psów na wszystkie podróże do USA.

Psa nie zabierzemy na pokład samolotu ani do luku bagażowego. Co więcej, nie polecimy również z psem asystującym. Zakaz nie obejmuje jednak innych zwierząt, takich jak koty czy fretki. Blokada nie dotyczy lotów z USA, tj. np. lotów powrotnych do Polski.

LOT poprosił również o kontakt osoby z już wykupioną rezerwacją dla swojego psa na 1 sierpnia br. lub później. Tacy pasażerowie mogą otrzymać zwrot kosztów zarówno biletu, jak i usługi przewozu psa na pokładzie lub w luku bagażowym, mogą również nieodpłatnie zmienić bilet na inny lot linii (w ramach dostępności miejsc) przed 1 sierpnia.

"CDC dąży do ochrony amerykańskich rodzin, społeczności i zwierząt domowych"

Jak poinformowano na stronie CDC, nowe zasady wchodzą w życie 1 sierpnia o godz. 12:01 czasu wschodniego. Dodano, że przepisy CDC dotyczące przewozu psów dotyczą wszystkich psów, w tym szczeniąt oraz psów, które opuściły Stany Zjednoczone i wracają. Przepisy mają zastosowanie niezależnie od tego, czy pasażer podróżujący z psem jest obywatelem USA, rezydentem czy obcokrajowcem. Agencja ostrzega, że w przypadku niezastosowania się do wymogów, pies zostanie odesłany do kraju wylotu na koszt podróżnego.

CDC wyjaśniło też, że USA wyeliminowały wściekliznę u psów w 2007 r., ale nie jest ona kontrolowana w ponad 100 krajach, co "stwarza ryzyko dla USA w przypadku importu psów". "Poprzez regulacje CDC dąży do ochrony amerykańskich rodzin, społeczności i zwierząt domowych, zapobiegając ponownemu przedostaniu się wścieklizny u psów do Stanów Zjednoczonych" - napisano.

Zasady przewozu psów w samolotach LOT na kierunkach innych niż do USA nie zostały zmienione. Na stronie przewoźnika wyjaśniono, że podczas podróży na pokładzie samolotu zwierzę musi odbyć cały rejs w specjalnym pojemniku, odpowiednim do swojej wagi i rozmiarów. Waga zwierzęcia przewożonego w kabinie pasażerskiej wraz z pojemnikiem nie może przekroczyć 8 kg. Cięższe zwierzęta mogą być przewożone w luku bagażowym.