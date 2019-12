Zgodnie z aktualnym prawem oznaczenie, przywołujące nawet stylizowane liście konopi indyjskich, nie może zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy - tak Sąd Unii Europejskiej ostatecznie rozstrzygnął spór, trwający od czterech lat.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wyrok Sądu to efekt skargi, złożonej na decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który odmówił zarejestrowania znaku towarowego, zawierającego stylizowane obrazy roślin lub liści konopi indyjskich wraz z napisem CANNABIS STORE AMSTERDAM. Autorem skargi była wykorzystująca takie znaki Carla Conte.

Sporne logo / Materiały prasowe

Sąd zgodził się z argumentacją EUIPO, że stylizowane liście konopi indyjskich są medialnym symbolem marihuany, a w połączeniu z nazwą miasta Amsterdam, gdzie działa wiele punktów jej sprzedaży, i słowem STORE (sklep) sugeruje, że odbiorcy mogą się spodziewać sklepu, oferującego środki odurzające.

W zgłoszonym zamyśle skarżącej, unijny znak towarowy miał dotyczyć środków spożywczych, napojów i usług zaopatrzenia w napoje i żywność.

Sąd doszedł do wniosku, że niezależnie od tego, jaki jest poziom substancji odurzających w konopiach (nie we wszystkich zawartość tzw. THC przekracza poziom dopuszczalny przepisami), w przypadku spornego logo połączenie kilku elementów przyciąga uwagę klientów, którzy niekoniecznie mają wiedzę o odurzających właściwościach konopi.

Sąd uznał, że oznaczenie takie jest sprzeczne z porządkiem publicznym, ponieważ w wielu krajach UE wykorzystywanie konopi pozostaje nielegalne, co realizuje cele z zakresu zdrowia publicznego. Sporne oznaczenie byłoby postrzegane przez odbiorców jako wskazanie, że produkty spożywcze i napoje dostępne w związku ze znakiem zawierają substancje odurzające, uznane za nielegalne, a to wystarczy, zdaniem sądu, do uznania go za sprzeczny z porządkiem publicznym.

Poza tym sąd zauważył, że sporne oznaczenie może także trywializować korzystanie ze środków odurzających.