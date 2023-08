Z sześciu osób, które próbowały nielegalnie przedostać się przez granicę, trzy na widok polskich patroli zawróciły na Białoruś - podała SG w poniedziałek rano na Twitterze.

Według statystyk SG, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było 20,6 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, a w sierpniu do tej pory - ok. 2,7 tys.

Jak wyliczył Podlaski Oddział SG, w tym roku na granicy z Białorusią ujawniono nielegalnych migrantów pochodzących z blisko 50 różnych państw.