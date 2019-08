Niezwykłe wideo nakręcili turyści zwiedzający Park Narodowy Krugera w Republice Południowej Afryki. W czasie przejazdu drogą prowadzącą przez park, lew zaatakował antylopę kudu.

Wideo youtube

Grupa turystów wyjechała kilkoma samochodami na safari w parku narodowym Krugera w Republice Południowej Afryki. W pewnym momencie spotkała na swojej drodze dorosłego lwa, za którym podążała przez trzy kilometry - pisze "Daily Mail".

W pewnym momencie lew dostrzegł obok drogi dorosłego, męskiego osobnika kudu wielkiego. To druga co do wielkości antylopa żyjąca w Afryce. Lew zaatakował zwierzę, gryząc je w tylne kończyny, przeciągnął je obok drogi i zagryzł.

Nicole Tobias, która była na safari powiedziała Kruger Sightings, że to dzień, którego nie zapomni do końca życia. Mój mąż powiedział, że myślał, że ktoś właśnie włączył National Geographic. Lew zdołał przewrócić dorosłego kudu na ziemię tuż przy drodze. Biedne zwierzę, długo walczyło - opisuje turystka.