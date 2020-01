"Nie wiedziałem, że jestem tak pijany, nie wypiłem aż tak dużo" – to miały być pierwsze słowa 27-letniego Stefana L., który mając 1,97 promila alkoholu we krwi wjechał z soboty na niedzielę sportowym audi w grupę niemieckich turystów koło Bolzano na północy Włoch. Uderzył w nich z impetem zabijając na miejscu sześć osób, siódma ofiara zmarła w szpitalu. Wszyscy mieli od 19 do 21 lat. Byli znajomymi, którzy wybrali się w ferie na narty we włoskie Alpy.

