Nie należy spodziewać się przyspieszonego procesu beatyfikacyjnego zmarłego papieża seniora Benedykta XVI - tak wynika z opinii kardynała Waltera Kaspera, jaką wyraził w rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica".

Kardynał Walter Kasper / Eric Vandeville / PAP/Abaca

Kardynał Kasper należał do najważniejszych watykańskich hierarchów w końcówce pontyfikatu Jana Pawła II i w czasie urzędowania Benedykta XVI.

Do nieba nie jedzie się pociągiem dużych prędkości - tak niemiecki purpurat odniósł się w niedzielę do wznoszonych podczas czwartkowego pogrzebu Benedykta XVI okrzyków "santo subito" (święty natychmiast).

Duchowny przypomniał w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica", że - zgodnie z prawem kanonicznym - na otwarcie procesu beatyfikacyjnego należy czekać pięć lat od śmierci kandydata na ołtarze.

Kardynał Kasper, w latach 2001-2010 przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, stwierdził w rozmowie z rzymskim dziennikiem, że nie ma sensu przeciwstawianie papieża Franciszka i jego poprzednika Benedykta XVI.

Benedykt i Franciszek to różne osobowości

To różne osobowości. Co oczywiste, pochodzące z różnych kultur - zauważył. Kardynał Kasper podkreślił, że Franciszek często cytował wypowiedzi Benedykta XVI i utrzymywał z nim "przyjacielskie relacje".

Wyraził także opinię, że papież Bergoglio nie ustąpi w najbliższym czasie z urzędu i przypomniał jego wypowiedzi, że nie ma obecnie takiego zamiaru.

Odnosząc się do słów krytyki, skierowanych pod adresem Franciszka przez osobistego sekretarza Benedykta XVI arcybiskupa Georga Gaensweina , kardynał Kasper stwierdził, że "lepiej byłoby milczeć".

Kasper: W Kościele są tarcia pomiędzy "postępowcami" i "konserwatystami"

Obecnie to nie jest moment na takie rzeczy - ocenił kardynał z Niemiec odnosząc się do ujawnianych ostatnio słów swojego rodaka. Abp Gaensweina w książce, która w najbliższych dniach ma się ukazać we Włoszech, wyraża żal wobec Franciszka, że odsunął go od pracy w Prefekturze Domu Papieskiego. Sekretarz zmarłego papieża krytykuje także niektóre decyzje Franciszka.

Kardynał Kasper przyznał, że wśród hierarchów "trwa starcie między dwiema różnymi wrażliwościami, tak zwanymi postępowcami i tak zwanymi konserwatystami". Ale te starcia nie przynoszą dobra Kościołowi - ostrzegł.