Ryszard Legutko będzie reprezentować frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, na jutrzejszym - pierwszym po eurowyborach - posiedzeniu Konferencji Przewodniczących Grup Politycznych. To ustalenia korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon. Drugi współprzewodniczący - należący do torysów Brytyjczyk Syed Kamall - nie dostał się do europarlamentu. Jak donosi nasza dziennikarka, na konferencji rozpoczną się już pierwsze targi polityczne.

