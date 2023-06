Skrajnie prawicowy Front Narodowy był „pasem transmisyjnym” proputinowskiej propagandy we Francji. To konkluzje raportu parlamentarnej komisji śledczej, która przez ponad pół roku badała rosyjskie ingerencje we francuską politykę, gospodarkę i finanse.

Marine Le Pen / Teresa Suarez / PAP/EPA 200-stronicowy raport, którego konkluzje ujawniły paryskie media, został sporządzony przez Constance Le Grip - posłankę obozu prezydenta Emmanuela Macrona. Podkreśla ona, że w 2014 szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen i inni liderzy tego ugrupowania poparli aneksję Krymu przez Rosję - powtarzając publicznie, prawie słowo w słowo, argumenty Kremla. Le Pen mówiła wtedy m.in. o "demokratycznym referendum na Krymie", który jej zdaniem jest "terytorium rosyjskim". Problem polega na tym, że w tym samym roku Front Narodowy, który borykał się z problemami finansowymi, uzyskał pożyczkę w wysokości 9 milionów euro w Rosji, a ścisłej mówiąc w First Czech-Russian Bank. Według specjalistów bank ten znajdował się w rękach osób związanych z Władimirem Putinem. Przypomnijmy, że w 2018 roku Front Narodowy zmienił nazwę na Zjednoczenie Narodowe. Nie zmieniło się jednak do końca prorosyjskie stanowisko Marine Le Pen. W czasie odbywającego się 24 maja przesłuchania przez parlamentarną komisję śledczą do spraw rosyjskich ingerencji we Francji, oświadczyła ona, że "mieszkańcy Krymu swobodnie wypowiedzieli się w referendum, że chcą być przyłączeni do Rosji". Była szefowa Zjednoczenia Narodowego sprzeciwia się również w dużej części sankcjom nakładanym na Rosję. Marine Le Pen zapewnia, że nie poddała się rosyjskim wpływom. Sugeruje, że "wytoczono jej proces polityczny", bo obóz prezydenta Emmanuela Macrona chce ją zdyskredytować na scenie politycznej. Zobacz również: Biden przewrócił się podczas ceremonii w Akademii Sił Powietrznych

