Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w Rzymie, że Rosja nie zawaha się i stosownie odpowie na decyzje USA o rozmieszczeniu w Europie amerykańskich pocisków rakietowych.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Będziemy stosować reakcję lustrzaną. Każdy ich krok wywoła rosyjską reakcję - powiedział Ławrow na konferencji prasowej w Rzymie, gdzie uczestniczył w dwudniowym forum MED-Dialogi Śródziemnomorskie.



Pod koniec września prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował przywódcom światowym przyjęcie moratorium na rozmieszczanie pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu.



Wcześniej, podczas wystąpienia na rzymskim forum, Ławrow oświadczył: To nie my pogorszyliśmy relacje z NATO, zostawiamy to na sumieniu Sojuszu, nie prosimy o nic nikogo. Możemy liczyć tylko na siebie. Natomiast odnosząc się do decyzji Waszyngtonu o wycofaniu sił z Syrii, powiedział: nasi europejscy partnerzy nie są wiarygodni, a decyzje USA dotyczą tylko ich.

Przygotowania do spotkania Ławrowa z Trumpem