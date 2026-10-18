Lawina zabiła kilka osób w legendarnym ośrodku narciarskim. Wpadli do lodowatego jeziora

Chilijska państwowa służba ds. zapobiegania i odpowiedzi na kataklizmy (SENAPRED) informowała początkowo o czterech ofiarach śmiertelnych i czterech rannych, nie wykluczając przy tym, że pod śniegiem mogą być uwięzione kolejne osoby.
W najnowszym komunikacie bilans skorygowano do trzech zabitych i czterech rannych. Dodano, że ekipy ratownicze wciąż starają się wydobyć ciało jednej z ofiar.
Lawina zeszła w okolicach jeziora Laguna del Inca na terenie centrum narciarskiego Portillo w regionie Valparaiso, przy granicy z Argentyną.
Według chilijskich mediów lawina zabrała grupę osób, które wpadły do lodowatej wody jeziora.
Przedstawiciel miejscowych władz Manuel Millones potwierdził, że wszyscy poszkodowani to obywatele Chile – przekazał portal Infobae.