Lawina zabiła kilka osób w legendarnym ośrodku narciarskim. Wpadli do lodowatego jeziora

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Lawina w chilijskich Andach zabiła co najmniej trzy osoby, a cztery zostały ranne. Do tragedii doszło w sobotę na terenie ośrodka narciarskiego Portillo, uznawanego za najstarszy w Ameryce Łacińskiej.

Lawina zabiła kilka osób w chilijskich Andach, zdj. ilustracyjne

Lawina zabiła kilka osób w chilijskich Andach, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Chilijska państwowa służba ds. zapobiegania i odpowiedzi na kataklizmy (SENAPRED) informowała początkowo o czterech ofiarach śmiertelnych i czterech rannych, nie wykluczając przy tym, że pod śniegiem mogą być uwięzione kolejne osoby.

W najnowszym komunikacie bilans skorygowano do trzech zabitych i czterech rannych. Dodano, że ekipy ratownicze wciąż starają się wydobyć ciało jednej z ofiar.

Lawina zeszła w okolicach jeziora Laguna del Inca na terenie centrum narciarskiego Portillo w regionie Valparaiso, przy granicy z Argentyną.

Według chilijskich mediów lawina zabrała grupę osób, które wpadły do lodowatej wody jeziora.

Przedstawiciel miejscowych władz Manuel Millones potwierdził, że wszyscy poszkodowani to obywatele Chile – przekazał portal Infobae.