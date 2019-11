48-letni Rajan Mahbubani myślał, że znalazł idealny sposób na uniknięcie kosztów, długich kolejek na lotniskach i otrzymanie lepszych miejsc w trakcie lotów. Teraz grozi mu nawet rok więzienia.

Mahbubani został aresztowany przy bramkach bezpieczeństwa na lotnisku w New Delhi, gdy próbował ominąć większość procedur bezpieczeństwa i wsiąść na pokład samolotu lecącego do Kalkuty. W trakcie zatrzymania był on ubrany w mundur pilota Lufthansy, a przy sobie miał również fałszywy identyfikator, który - jak wyznał - nabył wcześniej w Tajlandii.

Człowiek o niecodziennych pasjach

Policjanci przyznali, że 48-latek wzbudził ich zainteresowanie przez treści, które zamieszczał w internecie - w tym w mediach społecznościowych. Oszust wpadł, gdy jeden z pracowników AirAsia - linii, na której lot Mahbubani próbował się dostać - uznał pilota za podejrzanego i postanowił potwierdzić jego tożsamość.



Po zatrzymaniu mężczyzna wyznał, że jest pasjonatem lotnictwa oraz że tworzył materiały na ten temat, które następnie umieszczał w serwisach YouTube i TikTok. Zatrzymany przyznał też, że jego inną pasją jest... zakładanie mundurów. Oprócz stroju pilota, na jego telefonie znaleziono między innymi fotografię, na której był przebrany w mundur wojskowy.



Mahbubani przyznał, że jest częstym pasażerem, który przebierał się za pilota, aby łatwo przedostać się przez ochronę, uzyskać uprzywilejowane traktowanie od agencji i linii lotniczych, a także żeby uzyskiwać darmowe przeloty. Używał przejść, które normalnie są dostępne tylko dla załóg samolotów - powiedział zastępca komisarza lotniskowej policji Sanjay Bhatia.



Oszustwo jak z filmu

Sprawa porównywana jest do prawdziwych przekrętów znanego oszusta Franka Abagnale'a - na podstawie jego historii powstał znany film w reżyserii Stevena Spielberga pt. "Złap mnie, jeśli potrafisz" z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Główny bohater, podając się za pilota linii lotniczych, uzyskiwał wiele przywilejów i skorzystał z dziesiątek darmowych przelotów skazując amerykańskich przewoźników na wielotysięczne straty.



Rajanowi Mahbubaniemu postawiono zarzuty oszustwa i podszywania się. Jeśli zostanie skazany, może trafić na rok do więzienia oraz prawdopodobnie czeka go kara finansowa.

