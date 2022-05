Franky Zapata, francuski wynalazca znany jako "latający człowiek", miał wypadek podczas lotu pokazowego na swoim flyboardzie. Jak informuje BBC, mężczyzna trafił do szpitala.

Franky Zapata (zdjęcie z 2019 roku) / Shutterstock

Franky Zapata brał udział w imprezie odbywającej się nad jeziorem Biscarrosse we Francji. "Latający człowiek" miał w weekend wystąpić kilka razy, jednak podczas jednego z pokazów doszło do wypadku. Zapata stracił kontrolę nad swoim wynalazkiem i spadł z około 15 metrów do jeziora. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego zdarzenia.

Zapata został zabrany do szpitala. Francuski dziennik "Sud Ouest" przekazał, że mężczyzna był przytomny, gdy służby ratunkowe wyciągnęły go z jeziora. Po szpitalnej obserwacji lekarze przekazali, że wykazywał "zdolności motoryczne".

Wszystkie pozostałe zaplanowane występy Zapaty podczas imprezy nad jeziorem Biscarrosse zostały odwołane.

Zapata wzbudził zaciekawienie na całym świecie, gdy 14 lipca 2019 jako "latający żołnierz" frunął na Flyboardzie Air nad Paryżem podczas defilady wojskowej zorganizowanej z okazji francuskiego święta narodowego.

W sierpniu tego samego roku Franky Zapata przeleciał na flyboardzie nad kanałem La Manche. Wystartował z plaży w gminie Sangatte na północy Francji i po pokonaniu 35 km dotarł do wybrzeża Anglii.

Wynaleziony przez Zapatę Flyboard Air, to niewielkie fruwające urządzenie, pozwalające m.in. na wykonywanie akrobacji w powietrzu.