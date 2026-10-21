Kyle Kennedy nie żyje. Wnuczka Roberta F. Kennedy’ego odeszła w wieku 42 lat

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Rodzina Kennedych po raz kolejny pogrążona w żałobie. W wieku 42 lat zmarła Kyle Kennedy, wnuczka Roberta F. „Bobby’ego” Kennedy’ego.

Kyle Kennedy zmarła 21 września w swoim domu w Westwood w stanie Massachusetts. Jak informują amerykańskie media, przyczyna zgonu 42-letniej kobiety nie została jeszcze ustalona.

Kim była Kyle Kennedy?

Kyle Kennedy była córką Michaela Kennedy’ego i Victorii Gifford Kennedy. Ukończyła prestiżowe uczelnie: Georgetown University, Pace University oraz Harvard Graduate School of Education. Po zakończeniu edukacji rozpoczęła karierę nauczycielki, angażując się w program Teach for America. Pracowała w nowojorskich szkołach publicznych, gdzie walczyła o równość szans edukacyjnych dla dzieci z mniej uprzywilejowanych środowisk.

Prywatnie była zapaloną sportsmenką – w 2019 roku przebiegła Maraton Bostoński, uzyskując czas lepszy od swojego ojca.

Jej życie zmieniło się diametralnie w 2020 roku, gdy doznała poważnego urazu rdzenia kręgowego. W wyniku wypadku została sparaliżowana – mimo to nie zrezygnowała z aktywnego życia. Ostatnie lata poświęciła działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, angażując się w walkę z dyskryminacją w opiece zdrowotnej.

W życiu prywatnym Kyle była mamą trojga dzieci: dwóch synów – 12-letniego Conora i 10-letniego Declana; Josie - bliźniaczka Conora - zmarła kilka dni po narodzinach. Ojcem dzieci był Liam Kerr, którego poślubiła w 2012 roku, rozwiodła się z nim kilka lat później.

Rodzinne tragedie i „klątwa Kennedych”

Nazwisko Kennedy od dekad nierozerwalnie łączy się z dramatycznymi wydarzeniami. Rodzina, która wywarła ogromny wpływ na historię Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie doświadczała przedwczesnych śmierci i tragicznych wypadków. Dziadek Kyle, Robert F. Kennedy, został zamordowany w wieku 42 lat podczas kampanii prezydenckiej w 1968 roku. Jej ojciec, Michael Kennedy, zginął w wypadku na nartach w 1997 roku, mając zaledwie 39 lat.

Klątwa Kennedych uderza ponownie. Wnuczka JFK zmarła w wieku 35 lat Tatiana Schlossberg, ceniona dziennikarka i wnuczka prezydenta Johna F. Kennedy’ego, zmarła w wieku 35 lat po heroicznej walce z rzadką odmianą białaczki. Jej odejście to kolejny akt dramatu w historii jednej z najsłynniejszych amerykańskich rodzin.

W ostatnich latach rodzina Kennedych musiała pożegnać także inne młode osoby – m.in. Saoirse Kennedy Hill, Maeve Kennedy McKean z synem czy Tatianę Schlossberg.