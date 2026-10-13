Kultowe miejsce na mapie Paryża spłonęło. Najstarszy zadaszony targ „całkowicie zniszczony”

RMF24

Ponad 150 strażaków i 50 wozów strażackich walczyło w poniedziałek o poranku z pożarem Marche des Enfants Rouges, paryskiego targu założonego w 1615 roku. Zabytkowa konstrukcja i stragany zostały „całkowicie zniszczone”. „To było takie urocze miejsce, tak urzekające, a teraz już go nie ma” – stwierdził w rozmowie z France 24 jeden z turystów.

Marche des Enfants Rouges to miejsce, które było popularne zarówno wśród odwiedzających Paryż, jak i stałych mieszkańców. Ta część jego historii jednak się skończyła – we wtorek targ został zdewastowany przez pożar, który wybuchł o 3:00 nad ranem. Ariel Weil, burmistrz Paris Centre (jednostki, która łączy cztery pierwsze dzielnice stolicy), powiedział, że obiekt został „całkowicie zniszczony”.

Udało się uniknąć najgorszego: ogień nie rozprzestrzenił się na okoliczne budynki. Ale emocje są ogromne. Wiele smutku – powiedział cytowany przez „The Guardian”.

Żalu nie kryją też turyści tacy jak Ricky, któremu wraz z partnerką udało się odwiedzić park przed pożarem. Przed wyjazdem z Paryża, chcieli odwiedzić targ jeszcze raz, ale zamiast spróbować dań z różnych stron świata, zobaczyli strażaków.

To było takie urocze miejsce, tak urzekające – a teraz już go nie ma. Tragedia – stwierdził Ricky, w czasie rozmowy z France 24.

Chirac chciał tu parkingu

Marche des Enfants Rouges został założony w 1615 roku, za panowania Ludwika XIII. Swoją nazwę zawdzięcza pobliskiemu sierocińcowi, którego podopieczni nosili charakterystyczne czerwone ubrania. Przez ponad cztery wieki targ przetrwał liczne zawirowania historyczne, a w latach 80. XX wieku o mało nie został zburzony.

Jacques Chirac, który wówczas kierował miastem, planował zastąpienie targu nowoczesnym kompleksem z podziemnym parkingiem, żłobkiem i centrum społecznym. Dzięki zdecydowanej interwencji mieszkańców oraz wsparciu artystów i intelektualistów, udało się uratować targ przed rozbiórką.

Renowacja i nowe życie

W latach 90. miasto zainwestowało 13 milionów franków w gruntowną renowację targu. Odrestaurowano historyczną drewnianą i żelazną konstrukcję oraz szklany dach. W 2000 roku Marche des Enfants Rouges ponownie otworzył swoje podwoje, stając się jednym z najmodniejszych miejsc spotkań w Paryżu.

Na powierzchni 1000 metrów kwadratowych działały zarówno tradycyjne stoiska – warzywniak, rzeźnik, sprzedawcy serów i ryb – jak i ponad tuzin punktów oferujących street food z różnych stron świata: od kuchni francuskiej, przez libańską i marokańską, po japońską.

Targ cieszył się ogromnym uznaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Przewodnik Time Out określał go mianem „najfajniejszego targu w Paryżu”, a prestiżowy portal Food&Wine sklasyfikował go w tym roku na piątym miejscu wśród najlepszych miejsc na świecie z jedzeniem ulicznym.