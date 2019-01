Praca brytyjskiego artysty street art Banksy'ego, która powstała na drzwiach przeciwpożarowych w paryskiej sali koncertowej Bataclan, gdzie trzy lata temu islamiści zabili 90 osób, została skradziona - poinformował Reuters.

Dzieło Banksy'ego na drzwiach ewakuacyjnych z klubu Bataclan w Paryżu / JULIEN DE ROSA / PAP/EPA

Praca jest jedną z serii murali, które powstały w Paryżu czerwcu ubiegłego roku, a ich autorstwo przypisywane jest Banksy'emu. Praca ukazywała postać kobiecą w żałobnej pozie.

Jesteśmy dziś głęboko wzburzeni, dzieło Banksy'ego, symbol kontemplacji należący do wszystkich - do mieszkańców, paryżan i obywateli świata - zostało nam odebrane - ukazało się na Twitterze Bataclanu.



Bataclan został zaatakowany podczas koncertu rockowego w listopadzie 2015 r. Był to jeden z serii skoordynowanych ataków w Paryżu i okolicach, w których zginęło 130 osób. Najwięcej - 90 osób - poniosło śmierć w sali koncertowej Bataclan, gdzie napastnicy strzelali do tłumu zgromadzonego na koncercie, a następnie wzięli zakładników. Po rozpoczęciu operacji policyjnej dwaj terroryści wysadzili się w powietrze, a trzeci został zastrzelony przez siły bezpieczeństwa.



Tożsamość najsłynniejszego brytyjskiego artysty pozostaje nieznana.



Jego prace pojawiają się zazwyczaj w istotnych społecznie miejscach, są często komentarzem do sytuacji polityczno - społecznej i odnoszą się do kontrowersyjnych wydarzeń - Banksy podejmował takie tematy jak m.in. zanieczyszczenie powietrza, temat rozgrywania Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a także amerykańskiego więzienia w Guantanamo.



Prace Banksy'ego, stały się cennymi nabytkiem dla kolekcjonerów, trafiły także do takich muzeów jak Museum Of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, American Museum of Natural History w Nowym Jorku oraz Tate Britain w Londynie. W 2010 roku artysta nakręcił film "Wyjście przez sklep z pamiątkami", za który otrzymał nominację do nagrody Oscara.

