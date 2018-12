Ikona street artu Banksy pokazał na Instagramie swoje najnowsze dzieło - graffiti na jednym z garaży w walijskim Port Talbot, sercu brytyjskiego przemysłowego stalowego. Pojawiły się już interpretacje, że to komentarz artysty do problemu zanieczyszczenia powietrza. Na ceglanej, pomalowanej na biało ścianie garażu widać chłopca z sankami, który podnosi twarz do góry i na wyciągnięty język próbuje złapać lecące z nieba płatki śniegu. Gdy jednak zmienimy perspektywę i przeniesiemy się za róg budynku, na sąsiedniej ścianie zobaczymy, że unoszące się w powietrzu drobiny to resztki odpadów z palącego się śmietnika.

