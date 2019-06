​Brytyjska księżna Kate zostanie prezenterką programu telewizyjnego dla dzieci. To raczej misja niż kariera. Jej zadaniem będzie zachęcanie młodych widzów do zabaw na świeżym powietrzu i bliższego kontaktu z naturą.

Księżna Kate / ROBERT PERRY / PAP/EPA

Program "Blue Peter" jest jednym z najpopularniejszych programów przeznaczonych dla dzieci. Księżna zainicjuje w nim także konkurs na najciekawszą rzeźbę, która ostatecznie ustawiona zostanie na terenie książęcej posiadłości w hrabstwie Surrey.

Księżna Kate jest matką trójki dzieci. Najstarsze z nich - 5-letni George - zostanie kiedyś królem Wielkiej Brytanii. 37-letnia księżna podziwiana jest na Wyspach za zdroworozsądkowe podejście do macierzyństwa i znakomite - zdaniem komentatorów - przystosowanie się do roli, jaką odgrywa wewnątrz rodziny królewskiej. W jej żyłach nie płynie bowiem błękitna krew. Pochodzi zamożnej rodziny z klasy średniej, która dorobiła się fortuny prowadząc sprzedaż wysyłkową w internecie.

Księżna Cambridge znana jest na Wyspach z zamiłowania do przyrody. Szczególne zainteresowanie mediów wzbudził ostatnio jej entuzjazm do tzw. leśnych kąpieli. Polegają one na bliskim obcowaniu z drzewami przy użyciu wszystkich możliwych zmysłów - wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku.