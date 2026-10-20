Książę Harry wyznaje: Chcę pogodzić się z ojcem i bratem

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Książę Harry w najnowszym wywiadzie dla magazynu „GQ” wyznał, że pragnie naprawić relacje z ojcem i starszym bratem, księciem Williamem. „Pogodzenie się to najważniejsza sprawa” – podkreślił młodszy syn króla Karola III.

Książę Harry, zapytany, czy odczuwa żal związany z trudnymi relacjami z ojcem i bratem, nie ukrywał emocji: Tak, oczywiście – odpowiedział szczerze. Przyznał, że rodzinne spory nie są mu obce, a podobne doświadczenia przeżywa wiele osób. Niektórzy nie chcą, żeby udało się to naprawić. Ja chcę, żeby się udało. Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się na świecie, najważniejsze jest pojednanie – mówił w wywiadzie. Dodał jednak, że „blizny pozostają na zawsze”, ale wierzy, że relacje z Karolem III i Williamem można jeszcze odbudować.

Powrót do Wielkiej Brytanii

W rozmowie z „GQ” Harry odniósł się również do niedawnej decyzji o powrocie z USA do Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, zarówno on, jak i jego żona Meghan Markle, zmienili swoje nastawienie.

Stoczyliśmy pewne bitwy – i były one niezbędne – ale mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli wreszcie zamknąć ten rozdział – powiedział książę.

Chłodne relacje po „Megxicie”

W 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Kalifornii. Od tego czasu ich kontakty z resztą rodziny były napięte.

Na pogorszenie relacji wpłynęły oskarżenia o złe traktowanie Meghan przez innych członków rodziny królewskiej, które para ujawniła w głośnych wywiadach, m.in. u Oprah Winfrey, w serialu Netflixa oraz w autobiograficznej książce Harry’ego.

26 sierpnia Harry i Meghan wrócili wraz z dziećmi do Wielkiej Brytanii, a 15 października po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawili się publicznie razem, odwiedzając Nottingham.