Tak, rozważałem to - powiedział w programie "Good Morning America" stacji ABC. Zapytany, co może go powstrzymać od złożenia w tej sprawie wniosku stwierdził: Nie mam pojęcia. Przeszło mi to przez myśl, ale w tej chwili nie jest to dla mnie priorytet - dodał.

Harry przemawiał publicznie kilka tygodni po tym, jak u jego ojca, króla Wielkiej Brytanii Karola III, zdiagnozowano raka. Książę przekazał, że o tej chorobie dowiedział się od samego króla. Zaraz po tym poleciał prosto do Londynu, aby się z nim spotkać.