"Groźba wojny nie może nas przerażać" – oświadczyła premier Litwy Ingrida Szimonyte w 106. rocznicę Odrodzenia Państwa Litewskiego. Przypomniała, że "każde pokolenie ma swoją własną walkę o wolność i musi przezwyciężyć wyjątkowe wyzwania".

Premier Litwy Ingrida Szimonyte / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Szefowa rządu podkreśliła, że "gęstniejące chmury" i ryzyko wybuchu nie powinno przerażać Litwinów. Wręcz przeciwnie, musimy być zjednoczeni, silni i gotowi do walki - dodała.

Brutalna inwazja Kremla na Ukrainę przed dwoma laty wyraźnie pokazała, że dzisiejszy świat jest nadal bardzo agresywny w swoich próbach ataku na wolności, demokrację i prawa człowieka - powiedziała Szimonyte.



Wyciągając pomocną dłoń do Ukrainy, walczymy też o naszą przyszłość i o to, by Litwa nigdy nie zamieniła się w labirynty ruin i okopów - dodała szefowa rządu.



Prezydent Litwy Gitanas Nauseda za walkę o wolność odznaczył w piątek 80 Litwinów i obcokrajowców, a wśród nich pierwszą damę Ukrainy.



Kancelaria prezydenta oświadczyła, że Ołena Zełenska, wraz z całym narodem ukraińskim, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Witolda Wielkiego za wkład w walkę o wolność, suwerenność i integralność terytorialną państwa ukraińskiego oraz za zasługi w rozwoju stosunków międzypaństwowych między Litwą a Ukrainą.



16 lutego 1918 roku Rada Litewska (Taryba) pod przewodnictwem Jonasa Basanavicziusa podpisała akt ogłaszający niepodległość kraju. Wśród 20 sygnatariuszy dokumenty był Stanisław Narutowicz, brat pierwszego, zamordowanego prezydenta niepodległej Polski Gabriela Narutowicza.



Gdy podpisywano tę deklarację niepodległości, Litwa znajdowała się pod okupacją niemiecką, dlatego dokument nie oznaczał powstania państwa litewskiego, a jedynie wyrażał wolę narodu, by ono powstało.



Realna niepodległość Litwy nastała kilka miesięcy później, wraz z zakończeniem I wojny światowej. W listopadzie 1918 roku Augustinas Voldemaras sformował pierwszy rząd litewski, w kwietniu 1919 roku Antanas Smetona został pierwszym prezydentem Litwy.