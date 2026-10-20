Krwawy atak dronów na targowisko w Sudanie. Zginęły 73 osoby

RMF24

Co najmniej 73 osoby zginęły, a 19 zostało rannych w wyniku brutalnego ataku dronów na targowisko w spornym regionie Abyei, położonym na granicy Sudanu i Sudanu Południowego. Władze lokalne oraz organizacje humanitarne alarmują o dramatycznej sytuacji cywilów i rosnącym zagrożeniu dla stabilności całego regionu.

Do tragicznego ataku doszło w poniedziałek na targowisku w regionie Abyei, który od lat pozostaje przedmiotem sporu między Sudanem a Sudanem Południowym. Według informacji przekazanych przez tymczasowego ministra informacji tego obszaru, Yohanę Akola Ngora, w wyniku ostrzału z dronów śmierć poniosły co najmniej 73 osoby, a 19 zostało rannych. Ngor o przeprowadzenie ostrzału oskarżył armię Sudanu, lecz nie przedstawił dowodów na poparcie swoich zarzutów.

Ministerstwo spraw zagranicznych Sudanu Południowego poinformowało, że celem ataku było targowisko położone na północ od miasta Abyei. Władze w Dżubie natychmiast wezwały na rozmowę ambasadora Sudanu, wyrażając stanowczy protest.

Na miejscu tragedii interweniowały służby ratunkowe oraz organizacje humanitarne. Lekarze bez Granic (MSF) przekazali, że do szpitala Ameth Bek w pobliżu miejsca ataku trafiło ponad 20 rannych, w tym osoby z poważnymi obrażeniami i oparzeniami.

Region Abyei, bogaty w złoża ropy naftowej, od lat jest zarzewiem konfliktów. Obszar ten jest wspólnie administrowany przez Sudan i Sudan Południowy, jednak regularnie dochodzi tam do aktów przemocy, najczęściej związanych ze starciami między grupami etnicznymi lub zbrojnymi ugrupowaniami.

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Wybuchła w wyniku walki o władzę między armią wierną rządowi a rebeliantami z Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). Według danych ONZ działania zbrojne zmusiły około 14 mln osób do opuszczenia domów. Organizacja określa trwającą tam sytuację jako najgorszy kryzys humanitarny na świecie.