Obywatel Korei Południowej został zatrzymany w Rosji w związku z podejrzeniem szpiegostwa – poinformował w poniedziałek Reuters, powołując się na agencję TASS. To pierwszy taki przypadek w Rosji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna został przedstawiony przez agencję TASS jako Park Won Sun. Zatrzymano go we Władywostoku na wschodzie Rosji, a następnie przetransportowano do Moskwy w celu przeprowadzenia "czynności śledczych".

To pierwszy taki przypadek - przekazała rosyjska agencja, informując o zatrzymaniu za szpiegostwo obywatela Korei Południowej. Kraj ten jest uznawany przez Moskwę za "nieprzyjazny" ze względu na poparcie zachodnich sankcji przeciw Rosji za wojnę przeciw Ukrainie.

Władze rosyjskie utrzymują bliższe relacje z Koreą Północną, która - według Stanów Zjednoczonych - dostarcza Moskwie amunicję na potrzeby wojny z Ukrainą.

W 2023 roku w Rosji zatrzymano korespondenta "Wall Street Journal"

Niespełna rok temu, pod koniec marca 2023 roku, w Rosji - również w związku z podejrzeniem o szpiegostwo - został zatrzymany korespondent "Wall Street Journal", Amerykanin Evan Gershkovich.

Według FSB, Gershkovich działając "na polecenie strony amerykańskiej" zbierał informacje stanowiące tajemnicę państwową o działalności "jednego z przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego". Według FSB został zatrzymany "podczas przyjmowania tajnych informacji". Kreml podkreślał, że Gershkovich został zatrzymany "na gorącym uczynku".