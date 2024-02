W tym roku honorowy Cezar trafił do rąk brytyjskiego reżysera Christophera Nolana, który stworzył takie obrazy, jak "Mroczny Rycerz", "Interstellar" czy ostatnio "Oppenheimer". W ubiegłym roku w Paryżu wyróżniono w ten sposób amerykańskiego reżysera Davida Finchera. Nagrodę Nolanowi wręczyła aktorka Marion Cotillard.

Honorowe wyróżnienie odebrała również francuska aktorka i reżyserka Agnes Jaoui.

Cezary, nazywane niekiedy francuskimi Oscarami

Corocznie przyznawane przez Akademię Sztuki i Techniki Filmowej od 1976 roku. Nazwa pochodzi od imienia rzeźbiarza Cesara Baldacciniego, który stworzył statuetkę wręczaną wyróżnionym artystom.

W 2020 roku 12 nominacji do Cezarów otrzymał film Romana Polańskiego "Oficer i szpieg" (fr. "J’accuse"), co wzbudziło wiele kontrowersji. Akademia Cezara znalazła się wówczas w ogniu krytyki, głównie ze strony organizacji feministycznych; w konsekwencji jej zarząd podał się do dymisji.

W tym roku, podczas 49. ceremonii rozdania Cezarów, przemówienie wygłosiła Judith Godreche, która wcześniej oskarżyła reżyserów Benoit Jacquota i Jacquesa Doillona o gwałt. W piątek aktorka skrytykowała przemoc seksualną i seksizm w przemyśle filmowym, otrzymując od sali owację na stojąco.