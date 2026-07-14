Koszmar na all inclusive. Ponad 50 osób pilnie przewieziono do szpitali

Masowe zatrucie w luksusowym hotelu w Kuşadası
W jednym z najbardziej znanych kurortów Turcji, Kuşadası, doszło do poważnego incydentu. W pięciogwiazdkowym hotelu Ephesia Holiday Beach Club aż 54 osoby, w tym 7 turystów z zagranicy, trafiły do szpitala z objawami zatrucia pokarmowego. Według relacji poszkodowanych, wszyscy spożywali posiłki serwowane w hotelowym otwartym bufecie.
Objawy zatrucia i szybka interwencja służb
Po zjedzeniu posiłku w hotelowej restauracji goście zaczęli odczuwać silne dolegliwości żołądkowe, takie jak nudności, bóle brzucha oraz wysoką gorączkę. W krótkim czasie konieczne było wezwanie karetek pogotowia, które przetransportowały poszkodowanych do okolicznych szpitali. Część turystów wymagała podania kroplówek, a osoby z cięższymi objawami pozostają pod obserwacją lekarzy.
Kontrola sanitarna i pobranie próbek do badań
W związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego, na miejsce natychmiast skierowano służby sanitarne oraz przedstawicieli lokalnej policji. Przeprowadzono szczegółową kontrolę kuchni, bufetu oraz systemu wodnego hotelu. Zabezpieczono próbki jedzenia i wody, które zostały przekazane do specjalistycznych laboratoriów w celu ustalenia źródła zakażenia.
Stanowisko hotelu i dotychczasowe wyniki kontroli
Władze Ephesia Holiday Beach Club wydały oficjalne oświadczenie, w którym podkreślają, że od początku sezonu, czyli od 1 maja, nie odnotowano żadnych nieprawidłowości podczas codziennych kontroli sanitarnych.
Tylko w ciągu ostatnich 72 dni nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa żywności
– zapewnia zarząd hotelu. W obiekcie przebywa obecnie 1 400 gości oraz 400 pracowników, co daje łącznie 1 800 osób. Hotel deklaruje pełną współpracę z władzami i zapowiada, że wyniki najnowszych badań zostaną niezwłocznie przekazane opinii publicznej.
Śledztwo w toku – turyści czekają na wyniki badań
Obecnie trwa dochodzenie mające na celu ustalenie, co było przyczyną masowego zatrucia. Wyniki laboratoryjne mają kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia sprawy i zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym gościom hotelu. Lokalne służby sanitarne oraz policja prowadzą intensywne działania, by jak najszybciej wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
Bezpieczeństwo żywności w kurortach pod lupą
Incydent w Kuşadası zwraca uwagę na problem bezpieczeństwa żywności w popularnych kurortach turystycznych. Otwarte bufety, choć wygodne i atrakcyjne dla gości, mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia, jeśli nie są przestrzegane rygorystyczne normy sanitarne. Władze apelują do wszystkich obiektów hotelowych o szczególną ostrożność i regularne kontrole jakości serwowanych potraw.
Na razie nie ma informacji o zagrożeniu dla życia poszkodowanych, jednak wielu turystów musiało przerwać swoje wakacje i skorzystać z pomocy medycznej. Sprawa jest szeroko komentowana zarówno przez lokalne, jak i międzynarodowe media.
źródło: gidabulteni.com