Koszmar na all inclusive. Ponad 50 osób pilnie przewieziono do szpitali

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W popularnym tureckim kurorcie Kuşadası doszło do masowego zatrucia pokarmowego w pięciogwiazdkowym hotelu. 54 osoby, w tym 7 obcokrajowców, trafiły do szpitala po spożyciu posiłków z hotelowego bufetu. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn incydentu, a władze pobrały próbki jedzenia i wody do szczegółowych badań laboratoryjnych.

Masowe zatrucie w luksusowym hotelu w Kuşadası

W jednym z najbardziej znanych kurortów Turcji, Kuşadası, doszło do poważnego incydentu. W pięciogwiazdkowym hotelu Ephesia Holiday Beach Club aż 54 osoby, w tym 7 turystów z zagranicy, trafiły do szpitala z objawami zatrucia pokarmowego. Według relacji poszkodowanych, wszyscy spożywali posiłki serwowane w hotelowym otwartym bufecie.

Objawy zatrucia i szybka interwencja służb

Po zjedzeniu posiłku w hotelowej restauracji goście zaczęli odczuwać silne dolegliwości żołądkowe, takie jak nudności, bóle brzucha oraz wysoką gorączkę. W krótkim czasie konieczne było wezwanie karetek pogotowia, które przetransportowały poszkodowanych do okolicznych szpitali. Część turystów wymagała podania kroplówek, a osoby z cięższymi objawami pozostają pod obserwacją lekarzy.

Kontrola sanitarna i pobranie próbek do badań

W związku z podejrzeniem zatrucia pokarmowego, na miejsce natychmiast skierowano służby sanitarne oraz przedstawicieli lokalnej policji. Przeprowadzono szczegółową kontrolę kuchni, bufetu oraz systemu wodnego hotelu. Zabezpieczono próbki jedzenia i wody, które zostały przekazane do specjalistycznych laboratoriów w celu ustalenia źródła zakażenia.

Stanowisko hotelu i dotychczasowe wyniki kontroli

Władze Ephesia Holiday Beach Club wydały oficjalne oświadczenie, w którym podkreślają, że od początku sezonu, czyli od 1 maja, nie odnotowano żadnych nieprawidłowości podczas codziennych kontroli sanitarnych.

Tylko w ciągu ostatnich 72 dni nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa żywności

– zapewnia zarząd hotelu. W obiekcie przebywa obecnie 1 400 gości oraz 400 pracowników, co daje łącznie 1 800 osób. Hotel deklaruje pełną współpracę z władzami i zapowiada, że wyniki najnowszych badań zostaną niezwłocznie przekazane opinii publicznej.

Śledztwo w toku – turyści czekają na wyniki badań

Obecnie trwa dochodzenie mające na celu ustalenie, co było przyczyną masowego zatrucia. Wyniki laboratoryjne mają kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia sprawy i zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym gościom hotelu. Lokalne służby sanitarne oraz policja prowadzą intensywne działania, by jak najszybciej wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Bezpieczeństwo żywności w kurortach pod lupą

Incydent w Kuşadası zwraca uwagę na problem bezpieczeństwa żywności w popularnych kurortach turystycznych. Otwarte bufety, choć wygodne i atrakcyjne dla gości, mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia, jeśli nie są przestrzegane rygorystyczne normy sanitarne. Władze apelują do wszystkich obiektów hotelowych o szczególną ostrożność i regularne kontrole jakości serwowanych potraw.

Na razie nie ma informacji o zagrożeniu dla życia poszkodowanych, jednak wielu turystów musiało przerwać swoje wakacje i skorzystać z pomocy medycznej. Sprawa jest szeroko komentowana zarówno przez lokalne, jak i międzynarodowe media.

źródło: gidabulteni.com