Korea Południowa wyprowadza główne ministerstwa z Seulu

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Korea Południowa przeniesie z Seulu do Sejong kolejne 44 centralne organy administracji państwowej, w tym resorty spraw zagranicznych, obrony i sprawiedliwości. We wtorek rząd ogłosił plan drugiej fazy operacji. Cały proces obejmie blisko 10 tys. urzędników i ma zakończyć się do 2031 r.

Relokacja centralnych organów administracyjnych do Sejong to kluczowa strategia państwowa, mająca na celu przełamanie systemu skupionego wokół obszaru stołecznego oraz efektywne wykorzystanie naszej ziemi – oświadczył minister spraw wewnętrznych Jun Ho Dzung.

Sejong - specjalne miasto autonomiczne

Sejong, położone około 110 km na południe od Seulu, utworzono w 2007 r. jako specjalne miasto autonomiczne, które ma pełnić funkcję faktycznej stolicy administracyjnej i odciążyć przeludniony rejon stołeczny.

Proces relokacji organów państwowych trwa od 2012 r., kiedy jako pierwsza przeniosła się tam kancelaria premiera. Od tego czasu siedzibę zmieniły już 44 organizacje rządowe.

Pocisk miał pokonać ponad 900 km. Korea Północna ogłasza „wielki sukces” O udanej próbie taktycznego pocisku balistycznego przeprowadzonej przez armię informują północnokoreańskie media. Miał on przelecieć ponad 900 km. Według reżimu wtorkowy test „dowiódł słuszności technologicznych modernizacji produkowanej broni”.…

Plan drugiej fazy przenosin

Ogłoszony we wtorek plan drugiej fazy relokacji będzie przebiegał w dwóch etapach. Od przyszłego roku 27 instytucji przeniesie się do wynajmowanych budynków w Sejong. Wśród nich znajdą się m.in. Komisja Usług Finansowych oraz organy nadzoru mediów i ochrony danych.

Do 2031 r. zostaną zbudowane siedziby dla 17 instytucji i resortów strategicznych, w tym dla organów ścigania, prokuratury, MSZ, a także resortów obrony i zjednoczenia.

Ponadto planowane jest oddanie do użytku biura prezydenckiego w Sejong w 2029 r. oraz nowej siedziby Zgromadzenia Narodowego (parlamentu) w 2033 r.

Nie wszyscy trafią do Sejong

Przenosiny nie obejmą jednak wszystkich placówek publicznych, a pojedyncze resorty trafią do innych regionów. Przykładem jest ministerstwo oceanów i rybołówstwa, które ulokowano w portowym Pusan. Z kolei w aglomeracji seulskiej pozostaną instytucje świadczące bezpośrednie usługi dla mieszkańców, takie jak muzea, biblioteki czy Szpital Policyjny.

Całkowity koszt budowy nowych kompleksów rządowych oszacowano na 3,1 bln wonów (około 2,3 mld dolarów).