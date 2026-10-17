Konwój z polskimi dyplomatami zaatakowany przez izraelskich osadników

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Izraelscy osadnicy zaatakowali w sobotę na okupowanym Zachodnim Brzegu delegację dyplomatyczną, w której byli przedstawiciele Polski, Francji i Belgii – poinformowała Al-Dżazira, powołując się na izraelskie Radio Wojskowe. Napastnicy mieli otoczyć samochody dyplomatów i wybić szybę w jednym z nich. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził informację o ataku.

Izraelscy żołnierze za zamaskowanym napastnikiem z procą podczas ataku izraelskich osadników na palestyńską wieś Beita (fot. JAAFAR ASHTIYEH)

Izraelscy żołnierze za zamaskowanym napastnikiem z procą podczas ataku izraelskich osadników na palestyńską wieś Beita (fot. JAAFAR ASHTIYEH) / AFP/East News

Do zdarzenia doszło w miejscowości Tajba niedaleko Ramallah. Dyplomaci odwiedzili tę miejscowość w związku ze zbiorami oliwek.

Według izraelskiego Radia Wojskowego siedmiu zamaskowanych osadników przyjechało na quadach, otoczyło auta delegacji i zażądało od jej uczestników okazania dokumentów tożsamości. Następnie wybili szybę w pojeździe należącym do belgijskiego konsulatu.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z zajścia. Na jednym z nich widać członka delegacji leżącego na ziemi. Burmistrz Tajby, cytowany przez Al-Dżazirę, przekazał, że wśród zaatakowanych był także francuski konsul.

Izraelska policja poinformowała o rozpoczęciu dochodzenia, które ma pomóc ustalić tożsamość sprawców – podał portal „Times of Israel”. O sprawie zawiadomiono również izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych. Resort ma pomóc w kontakcie z poszkodowanymi i zebraniu ich zeznań.

Atak potępiła izraelska armia. Zaznaczyła jednocześnie, że wizyta zagranicznych dyplomatów nie została wcześniej uzgodniona z wojskiem. Siły Zbrojne Izraela zapowiedziały zbadanie okoliczności incydentu.

„Potwierdzamy, że na Zachodnim Brzegu Jordanu doszło do ataku na konwój, w którym znajdowali się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym polscy dyplomaci. Według wstępnych informacji za atak mogą odpowiadać izraelscy osadnicy”.

„Polskim dyplomatom nic się nie stało” - napisał na X rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Ponad 1600 ataków od początku roku

Do ataku na dyplomatów doszło dzień po innym incydencie związanym z przemocą osadników. Około 80 żydowskich osadników, w tym wiele osób w maskach, miało zaatakować Palestyńczyków zbierających oliwki.

Wśród poszkodowanych była amerykańska fotoreporterka „The Washington Post” Heidi Levine. Jej córka przekazała, że dziennikarka doznała złamania żebra i kilku kręgów oraz poważnych obrażeń dłoni. W sobotę miała przejść operację palca niemal oderwanego podczas napaści.

Przemoc izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu nasiliła się w tym roku. Według danych ONZ do połowy września odnotowano ponad 1600 ataków na Palestyńczyków i ich mienie.

Mieszkańcy regionu oraz organizacje broniące praw człowieka zarzucają izraelskim władzom niewystarczającą reakcję na działania sprawców. Kolejna fala przemocy przypada na okres zbiorów oliwek, będących istotnym źródłem dochodów dla wielu palestyńskich rodzin. Osadnicy są oskarżani m.in. o ataki na rolników, kradzieże plonów i sprzętu, podpalanie drzew oraz niszczenie sadzonek.